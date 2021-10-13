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Tamer Karadağlı'nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı'nın organizasyonu ertelendi!

13.10.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı'nın arasındaki diyalog konuşulmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Tamer Karadağlı'nın da katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı'nın organizasyonu ertelendi.

Tamer Karadağlı'nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı'nın organizasyonu ertelendi!

Oyuncu Tamer Karadağlı, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasındaki hareketleri tartışmalara neden olmuştu. İkilinin yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamalar da gündem oldu. Bu gelişemelerin ardından ise Karadağlı'nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu ertelendi.

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Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "13 Ekim Çarşamba günü sanatçı Tamer Karadağlı'nın vakfımız yönetim kurulu üyeliği duyuru basın toplantısı sayın Karadağlı'nın gündeminin yoğunluğu kendi isteği doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tamer Karadağlı'nın vakıf şeref üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
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