Tamer Karadağlı'nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı'nın organizasyonu ertelendi!

Oyuncu Tamer Karadağlı, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasındaki hareketleri tartışmalara neden olmuştu. İkilinin yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamalar da gündem oldu. Bu gelişemelerin ardından ise Karadağlı'nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu ertelendi.

Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "13 Ekim Çarşamba günü sanatçı Tamer Karadağlı'nın vakfımız yönetim kurulu üyeliği duyuru basın toplantısı sayın Karadağlı'nın gündeminin yoğunluğu kendi isteği doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tamer Karadağlı'nın vakıf şeref üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.





