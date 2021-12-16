Tan Taşçı’nın Esenyurt’ta yaşanan cinsel saldırıyla ilgili paylaşımı olay yarattı

Sevilen şarkıcı Tan Taşçı, Esenyurt'ta bir asansörde cinsel saldırıya uğrayan genç kadına saldıran mülteci hakkında yaptığı yorumla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda Megastar Tarkan'ın Harbiye rekorunu kıran Tan Taşçı, sosyal medyayı son derece aktif kullanıyor.

Kendini ülke gündeminden soyutlamayan sanatçının son paylaşımı, Esenyurt'ta bir asansörde cinsel saldırıya uğrayan genç kadın hakkındaydı.

Taşçı'nın bu paylaşımı üzerine bir Twitter kullanıcısı Taşçı'nın söylemini türcü ve ırkçı olması üzerinden eleştirdi.

Taşçı'nın bu yorumu çelişki bulduğunu dile getirdi.

Twitter kullanıcısının Taşçı'nın bakış açısını bir tür 'hümanizm kılıfı' olarak görmesinin ardından tartışma yayılarak büyümeye başladı. Başka bir Twitter kullanıcısı bu tür taciz, tecavüz, şiddet olaylarının yalnızca tek taraflı yaşanmadığını dile getirdi.

Tan Taşçı'nın atılan bu tweetlere tepkisi de gecikmedi.

Kendisine yöneltilen "Günaydın abi, ırkçı mısın?" sorusuna verdiği yanıt itibariyle Taşçı olumlu olumsuz pek çok tepki aldı.



Kendisine yöneltilen "Günaydın abi, ırkçı mısın?" sorusuna verdiği yanıt itibariyle Taşçı olumlu olumsuz pek çok tepki aldı.

Tan Taşçı'nın paylaşımlarına Demet Akalın destek verdi.

