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Kurbanlarının cinsel organlarını kesip salata yapan çete çökertildi! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Hadım edilme görüntüleri...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.05.2024 14:49
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İngiltere'de eşine rastlanmamış bir olay yaşandı. Erkeklerin hadım edilmesinden sorumlu tutulan bir çetenin elde ettiği cinsel organları pişirip salata yaptığı ortaya çıktı. 60 erkeğin hadım edilmesinden sorumlu tutulan çetenin Norveçli lideri Marius Gustavson 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çetenin "Eunuch Maker" isimli web sitesi aracılığıyla satışları gerçekleştirdiği öğrenildi. Sitede kurbanların hadım edilme sahnelerinin de yer aldığı öğrenildi.

Kurbanlarının cinsel organlarını kesip salata yapan çete çökertildi! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: Hadım edilme görüntüleri...

The Mirror'ın haberin göre, İngiltere'de son yıllarda duyulmuş en sansasyonel olaylarda birisi yaşandı. Bir çetenin erkekleri hadım ederek elde ettikleri cinsel organları pişirdikleri ve bunlarla salata yaptığı ortaya çıktı. Olayın detayları ise adeta kan donduruyor.

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CİNSEL ORGANLARI AMELİYATLA ÇIKARIP...

46 yaşındaki çete lideri Marius Gustavson'un 6 yıl boyunca korkunç olayı devam ettirdiği ve 250 bin dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Yalnızca ücretli abonelerin girebildiği "Eunuch Maker" adlı site üzerinden kurbanların hadım edilme anlarına dair görüntülerin de paylaşıldığı ortaya çıktı. Korkunç görüntülerde kurbanların vücutlarının bazı parçalarının özellikle de cinsel organlarının ameliyatla çıkarıldığı ve bunların tüketilmek üzere saklandığı görüldü.

Çete lideri Gustavson, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

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KENDİNİ DE KESMİŞ

Gustavson'un kendi vücudunun da bazı bölgelerini kestiği ve tekerlekli sandalye kullandığı öğrenildi.

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İngiltere
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