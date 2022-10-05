Tanımlanamıyor! Ingenuity'nin ayağına gizemli bir 'şey' takıldı

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity'nin gizemli bir 'şey' ile başı dertte. Helikopterin 24 Eylül'de yaptığı Mars'taki 33. uçuşunda iniş ayaklarından birine tanımlanamayan bir enkaz sıkıştığı görüldü. Enkaz kameraya yansıdı.

AYAĞINDAN SARKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Bir ayakkabıya yapışmış bir tuvalet kağıdı parçası gibi görünen enkaz, helikopterin ayaklarından birinden sarkarken görüntülendi. Görüntüde, Ingenuity havada hareket ederken, enkaz ayağından ayrılıyor ve uzaklara doğru süzülüyor.

NASA, Ingenuity'nin önceki uçuşuna ait görüntülerde bu gizemli enkazın bulunmadığını ve helikopterin aletlerinden alınan tüm verilerin sağlıklı olduğunu, yani enkazın muhtemelen Ingenuity'nin kendisinden olmadığını belirtti.

EKİP NE OLDUĞUNU ARAŞTIRIYOR

Enkaz, bir plastik parçası gibi görünüyor. Ancak NASA'nın Ingenuity ekibi bunu tanımlanamayan şeyin tam olarak ne olduğunu ve nereden geldiğini belirlemeye çalışıyor.

İLK KEZ YAŞANMADI

Bu, Mars'taki ilk gizemli enkaz olayı değil. Temmuz ayında, Perseverance aracı spagettiye benzeyen bir şey görüntülemişti.

Daha sonra bunun Dacron ağının birbirine dolanmış bir parçası olduğu anlaşılmıştı.

