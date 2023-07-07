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Tanju Özcan aldığı cevap üzerine ateş püskürdü! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: 'Orası senin babanın çiftliği mi?'

07.07.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne devam ediyor. CHP Genel Merkezi'nden 'Değişim' çağrılarına ilişkin bir cevap beklerken genel merkeze sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını belirten Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyledi. "Evine gelsem sokmayabilirsin" diyen Özcan, "Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Orası senin babanın çiftliği mi?" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan aldığı cevap üzerine ateş püskürdü! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: 'Orası senin babanın çiftliği mi?'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 5'inci gün Ankara il sınırından saat 09.00'da başladı. Özcan ve beraberindekiler yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra Akyarma mevkinde mola verdi. Ardından 1 saat daha yürüyen Özcan, basın mensuplarına açıklama yaptı.

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"BİR SIKINTI OLMADAN ANKARA'YA ULAŞACAĞIZ"

Özcan, Ankara il sınırından yaklaşık 9 kilometre yürüdüğünü söyleyerek, "Gayet güzel, herkes mutlu. Şarkılar söyleyerek yolumuza devam ediyoruz. Gelen geçen araçların da korna ve el sallayarak destek vermesi bizleri daha da mutlu ediyor. İnşallah trafikle ilgili bir sıkıntı olmadan güzelce Ankara'ya ulaşacağız" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER! "ORASI SENİN BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ?"

Özcan, CHP Genel Merkezi'nden 'Değişim' çağrılarına ilişkin bir cevap beklerken genel merkeze sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyleyerek, "12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Ya şimdi sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Evine gelsem sokmayabilirsin. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Sen ne hakla sokmayacaksın? Orası senin babanın çiftliği mi? Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyorsun. Nasıl seni TÜİK'e sokmadıkları zaman hepimiz telin etmiştik. Hani Milli Eğitim Bakanlığı seni kapıdan sokmadığı zaman telin etmiştik. Sen de bizi kendi evimize sokmuyorsun. Bu nedir artık? 'Tek adam rejimi yok CHP'de' demiştin. Al sana tek adam rejimi. Kapıları kilitleyecekler. Hatta herhalde Çankaya Belediyesi'nin çöp araçlarını, hizmet araçlarını da genel merkez önüne yığacaklar. Bizim orada toplanmamızı engellemeye çalışıyorlar. Buna inat herkesi tekrar davet ediyorum. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak. Öyle var mı? Aile üyeni kapı dışı edebilirsin. Ama benimle birlikte oraya gelecek binlerce CHP üyesi var. Sen sırf seni değiştirmek için yürüyorlar diye o insanlara kapıyı niye kapatıyorsun? Orası halkın partisi. Ama farkına varamamış. Öyle bir güç zehirlenmesi var ki beyefendide artık partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş. Çok üzüldüm. Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor" ifadelerini kullandı.

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CHP'de değişim talebi ile başlattığı yürüyüşe destek verecek CHP'li vekillerin de olacağını düşündüğünü kaydeden Özcan, "Bazı ilçelerimizin belediyeleri, belediye başkanları o gün genel merkezin önünde olacaklarını ifade ediyorlar. Ancak ben büyük şehirlerden, milletvekillerimizden bir atraksiyon bekliyorum. '30 milletvekili deklarasyon yayınlayacak' diye 3 gündür fırtınalar kopuyor; ama ses yok. Ne oldu? Sindirildiler mi? CHP'nin bir milletvekili siner mi, korkar mı? Korkmaması lazım" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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