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Tanju Özcan'dan dikkat çeken CHP paylaşımı: Şafak 2

11.06.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene CHP'den 1 yıl uzaklaştırma alan Özcan son tweetinde 'Şafak kaç?' yazanlara yanıt vererek CHP MYK'sı için sert ifadeler kullandı.

Tanju Özcan'dan dikkat çeken CHP paylaşımı: Şafak 2

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasilerden olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine ses getirecek bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz sene CHP'den aldığı cezaya göndermede bulunan Özcan, partiyi eleştirmeye de devam etti.

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"ŞAFAK 2"

Özcan son paylaşımında, "Bu aralar 'şafak kaç?' sorularına maruz kalıyorum...Şafak 2???? Gidişim biraz sessiz oldu..Beni karalayarak 1 yıl uzaklaştırabilen MYK'dan 2 kişi kaldı geriye. Ben ayrılırken, Sayın @enginaltaychp'ye, madem HDP istedi diye gönderildim, inşallah seçim kazanan partiye dönerim demiştim. Maalesef beni uzaklaştırmak kazanamama sorunu çözememiş,sanırım bu şartlarda dönüşüm pek de sessiz olmayacak gibi" ifadelerine yer verdi.

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1 YIL CEZA ALMIŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınara, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler üzerine Hacer Çınar, mahkemeye başvurarak Tanju Özcan hakkında şikayetçi oldu. Tanju Özcan ise bu süreçte CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan hakkında partiden 1 yıl süreyle geçici çıkarma cezası verdi.

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MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Bolu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde Hakaret suçlamasıyla yargılanan Tanju Özcan hakkında, mahkeme tarafından beraat kararı verildi.

Kararda, “Sarf edilen sözlerin hakaret niteliğinde olmadığı, bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olmadığı mahkememizce değerlendirilmekte olup, sanığın beraatine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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Tanju Özcan CHP

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