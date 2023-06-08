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Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! 'Gitmem Allah gitmem diyorsunuz...'

08.06.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, kongre çağrısında bulundu. Özcan, “Gitmem Allah gitmem diyorsunuz. Parti sizin partiniz değil, Atatürk’ün partisi. Lütfen ama lütfen size yakışır şekilde partiyi olağanüstü kongreye götürüp, bırakınız” ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! 'Gitmem Allah gitmem diyorsunuz...'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açık mektup yazarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında eleştirilerde bulunmuştu. Başkan Özcan bu sefer sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu’na kongre çağrısında bulundu.

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“GİTMEM ALLAH GİTMEM DİYORSUNUZ. PARTİ SİZİN PARTİNİZ DEĞİL”

Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu, hadi diğer seçimleri bir tarafa bırakalım, bu seçimde 6’lı masa kurdunuz ve 4 genel başkana siyasi rüşvet verdiniz. Kendinizi aday ilan ettirdiniz. Seçim kaybından sonra bırakmamak için kendiniz ve padişahlık döneminden bu yana sürekli ülke yönetiminde bulunan Faik Öztrak ve ailesi dışında herkesi suçladınız. Eren Erdem başkanlığında bir siyasi trol bölüğü kurdunuz. Gitmem Allah gitmem diyorsunuz. Parti sizin partiniz değil, Atatürk’ün partisi. Lütfen ama lütfen size yakışır şekilde partiyi olağanüstü kongreye götürüp, bırakınız” dedi.

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Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu

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