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  4. Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na "16'lı masa" tavsiyesi! "Şöyle bir hesap yaptım: 35 bölü 4, çarpı 16..."

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na "16'lı masa" tavsiyesi! "Şöyle bir hesap yaptım: 35 bölü 4, çarpı 16..."

21.06.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında "16'lı masa" çıkışı gündeme damgasını vurdu. O sözler Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da gündeminde. Özcan, matematik hesabı yaptığı paylaşımıyla dikkat çekerken Kılıçdaroğlu'na bir de tavsiyede bulundu.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na "16'lı masa" tavsiyesi! "Şöyle bir hesap yaptım: 35 bölü 4, çarpı 16..."

Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunurken yerel seçimlere ilişkin de mesajlar verdi. O konuşmasında Kılıçdaroğlu 6'lı masaya gönderme yaparak "Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi.

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"ŞÖYLE KABA BİR HESAP YAPTIM"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özcan şunları kaydetti:

"Bugün grup toplantısında Sayın Genel Başkanımız “Gerekirse 6’lı masa yerine 16’lı masa kurarız” dedi. Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz 6’lı masada bulunan kendimiz ve İYİ Parti hariç, oylarının toplamının %1 bile ettiğine emin olmadığım 4 partiye 35 Milletvekili verdik. Masa 16’ya çıkarsa; 35 bölü 4, çarpı 16, eşittir 140 Milletvekili vermemiz gerekecek. Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16’lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu

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