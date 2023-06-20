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Dünyanın gözü Atlantik Okyanusu'nda! Titanik dalışında kaybolan denizaltıda sadece 40 saatlik oksijen kaldı

20.06.2023 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gözü Atlantik Okyanusu'na çevrildi. Titanik enkazında dalış yapan, aralarında ünlü İngiliz milyarderin de olduğu 5 kişiyi taşıyan denizaltının kaybolmasının ardından zamanla yarışılıyor. Fransa bölgede arama robotu gönderirken, küçük denizaltıda sadece 40 saatlik oksijen kaldığı bildirildi. Ancak alanın çok geniş olması çalışmalardaki umudu da azaltıyor. Aramaların ABD'nin Connecticut eyaletinden daha büyük olan 7 bin 600 mil karelik bir alanda arama yapıldığı ifade edildi.

Dünyanın gözü Atlantik Okyanusu'nda! Titanik dalışında kaybolan denizaltıda sadece 40 saatlik oksijen kaldı

1912 yılında batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları sürerken yolcular için vakit daralıyor. 18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltının bulunması için Boston Sahil Güvenlik ekiplerinin öncülük ettiği çalışmalara iki uçak ve bir ticari gemi eşlik ediyor.

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OKSİJEN AZALIYOR

ABD Sahil Güvenliği son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. ABD Sahil Güvenliği denizaltıda 40 saatlik oksijen kaldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının gece gündüz aralıksız devam ettiği ifade edilerek, ABD ve Kanada'nın arama-kurtarma çalışmalarını birlikte yürüttükleri aktarıldı.
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EYALETTEN DAHA BÜYÜK BİR ALAN TARANIYOR

Denizaltı ile iletişimin dalış başladıktan 1 saat 45 dakika sonra kesildiği hatırlatılan açıklamada, ABD'nin Connecticut eyaletinden daha büyük olan 7 bin 600 mil karelik bir alanda arama yapıldığı aktarıldı.

Denizaltıda yaklaşık 40 saatlik oksijen kaldığı ifade edilen açıklamada, sahil güvenliğin denizaltının bilinen son konumuna uzaktan kumandalı araç ile dalışı başlattığı belirtildi. Denizaltının bulunması halinde kurtarma planları üzerinde çalışılacağını aktarılan açıklamada, "Denizaltının yeri tespit edilirse, uzmanlar denizaltının kurtarılması için en iyi yöntemi araştıracak" denildi.
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FRANSA ARAMA ROBOTU GÖNDERDİ

Fransa, 1912’de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için bir gemi ile su altı arama robotu gönderdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Denizlerden Sorumlu Bakan Herve Berville, Fransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü Ifremer'in "Atalante" isimli gemisi ile su altı arama robotunu Atlantik Okyanusu'na gönderdi.

Okyanusta 4 bin metre derinliğe kadar dalabilen robotun çarşamba günü TSİ 21.00'de bölgeye varması bekleniyor.

PAKİSTANLI İŞ ADAMI DA DENİZALTIDA

Kayıp denizaltıda havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ile Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'nin olduğu biliniyor. Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.
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BUZ DAĞINA ÇARPARAK BATMIŞTI

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı. Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı. (AA-İHA)

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denizaltı titanik

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