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Tanju Özcan "Korkunç bir iddia" deyip isim verdi! Çarşamba günü için uyardı: 'Bunu onun planladığını hissediyorum!'

10.07.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası için başlattığı yürüyüşünde sonlara yaklaştı. Özcan ve destekçileri çarşamba günü CHP Genel Merkezi önünde olmayı planlıyor. Özcan'a aynı gün Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin de genel merkez önünde toplanacağı iddiası soruldu. İddiayı "korkunç" olarak nitelendiren Özcan, "Bunu onun planladığını hissediyorum" derken isim verdi. Özcan ayrıca CHP YDK'sından hakkında çıkan son kararla ilgili açıklama yaptı.

Tanju Özcan "Korkunç bir iddia" deyip isim verdi! Çarşamba günü için uyardı: 'Bunu onun planladığını hissediyorum!'

3 Temmuz günü Bolu'dan Ankara yoluna düşen CHP'li Tanju Özcan hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifasını istiyor hem de CHP'den hakkında verilen kesin ihraç istemi kararını eleştiriyor. Bu hedefle başlattığı "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" devam ederken yaptığı son açıklamalarda "Bu aşamadan sonra Türkiye'nin en büyük beka sorunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasıdır" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını yineleyen Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan (YDK) hakkında verilen kararı değerlendirdi.

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GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Kesin ihraç talebiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, Bolu'dan başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün 8. gününde, Kahramankazan ilçesi yakınlarında verilen molada basın toplantısı düzenledi.

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Özcan, yürüyüşe devam ettiklerini, 12 Temmuz Çarşamba saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olacaklarını belirtti.

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KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ: SEN YENESİN DİYE 85 YAŞINI MI BEKLEYECEĞİZ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hala hiçbir şey olmamış gibi davrandığını belirten Özcan, "Dün bir kahvehaneye gidip, 'Hatalarımızdan ders çıkardık, önümüze bakacağız.' diyor yani 'devam edeceğiz' demeye getiriyor. İnsanların yaşıyla ilgili bir şey demek istemiyorum ama Sayın Genel Başkanımız 75 yaşında. Şimdi soruyorum, 'Sen 75 yaşında yenemedin Tayyip Erdoğan'ı da 80 yaşında mı yeneceksin? Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz?' Artık bırakmanın zamanı geldi, insanlar Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor, samimi bulmuyor. Böyle giderse CHP baraj altında kalacak." diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı seçimlerini değil, sanki sınıf başkanlığı seçimlerini kaybetmiş gibi rahat davrandığını söyleyen Özcan, Kılıçdaroğlu'yla birlikte liyakata göre atama bekleyen kamu personelinin, sınavlarda mülakatla hakkı yenen gençlerin, umut bekleyen çiftçilerin de kaybettiğini ifade etti.

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"ERDOĞAN BİZİM ADAYIMIZI BİLE BELİRLEDİ"

Özcan, şunları kaydetti:

"Daha bir yıl önce anketlerde insanların yüzde 60'ı, 'Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istemiyorum.' diyordu. Ama Erdoğan bizim adayımızı bile belirledi. Kılıçdaroğlu'nu belirleyen, 'Çık karşıma bay Kemal' diyen Erdoğan, bizim adayımızı da belirlemiş oldu. Ekonomi bu kadar kötüyken, yolsuzluklar bu kadar alıp başını gitmişken, bir sürü pislik ayyuka çıkmışken biz bu seçimi Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliği sebebiyle kaybettik. Soyut beka sorunu, somut olayların önüne geçti. 'Beka sorunu derken neyi kast ediyorsunuz?' sorusunu bile soramadık. Bu aşamadan sonra Türkiye'nin en büyük beka sorunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasıdır. En büyük beka sorunu budur."

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"KORKUNÇ BİR İDDİA" DEYİP EREN ERDEM'İN İSMİNİ VERDİ

Bir basın mensubunun, genel merkeze ulaşacağı çarşamba günü Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin de parti önünde toplanacağı iddialarına ilişkin Özcan, "Korkunç bir iddia. Bunun planlandığını hissediyorum. Bunu Eren Erdem'in planladığını hissediyorum. Sakın böyle bir şeye tenezzül etmesinler. Bunun sonuçları ağır olur, sonuçlarına da kendileri katlanır. Kardeşi kardeşin karşısına çıkarmayın." dedi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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