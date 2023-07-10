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Erdoğan 'AB' için çağrı yaptı, Yeniden Refah Partisi karşı çıktı: "Zaman kaybından başka bir şey değil"

10.07.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi yaptığı "Önce Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın" çıkışı gündem yarattı. NATO'dan söz konusu çağrıyla ilgili "destekliyoruz" yanıtı gelirken; Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) yapılan "Zaman kaybı" çıkışı dikkat çekti.

Erdoğan 'AB' için çağrı yaptı, Yeniden Refah Partisi karşı çıktı: "Zaman kaybından başka bir şey değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, AB ile müzakere sürecinin yeniden başlamasına yönelik dikk çeken açıklamalarda bulundu. Yarın Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi AB kapısında 50 yılı aşkı zamandır bekleten bu ülkelere sesleniyorum ama Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündem yaratan açıklamalarına ilk yanıt NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Türkiye'nin AB üyelik isteğini destekliyorum" açıklamasında bulundu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN 'AB ÜYELİĞİ' ÇIKIŞI

Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken, Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz." dedi.

"ZAMAN KAYBINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

AB ile ilişkilerde, tam üyelik yerine eşitler arası bir anlayışa dayanan ilişkileri, Türkiye'nin çıkarlarına daha uygun bulduklarını belirten Bekin, "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz. Parti olarak üretim, istihdam ve ihracata yönelik yerli ve milli politikaların ve D-8 projesinin bir an önce hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu nedenle Türkiye'yi ekonomik çıkar kaygılarıyla tek taraflı olarak AB'ye yaklaştırmak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin geleceğini AB üzerine inşa etmek, zaman kaybından başka bir şey değildir." diye konuştu.

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Memur ve emeklilere yapılan zamlara da değinen Bekin, en düşük emekli maaşının da en az asgari ücret düzeyine getirilmesini istedi.

(DHA)

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Erdoğan 'AB' şartını açıkladı! "Milletimizin beklentisini daha fazla kaldıramayız"Erdoğan 'AB' şartını açıkladı! "Milletimizin beklentisini daha fazla kaldıramayız"
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi

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