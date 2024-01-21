Mültecilere yönelik uygulamalarıyla gündem olmuştu! Tanju Özcan yeni önerisini canlı yayında açıkladı: 'Artık Suriye'ye gidin filan demiyorum...'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'ya yeniden aday oldu. Sözcü TV'de Serap Belovacıklı ile Aklın Yolu programına katılan Özcan, daha önce mültecilere yönelik uygulamalarla öne çıkmıştı. Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, yeni önerisini açıkladı.

Söylemlerimde değişiklik oldu diyen Tanju Özcan şunları söyledi:

"Artık Suriye'ye gidin demiyorum.... Sayın Kılıçdaroğlu'na seçimden önce söyledim. Serv'den sonra imzalanan en vahim anlaşmada yani Geri Kabul Anlaşması'ndan çekilelim tek taraflı. Suriye'ye mi dönecekler Almanya'ya mı dönecekler, Yunanistan'a mı gidecekler gitsinler. Biz daha kaç yıl bakacağız? Bizim sanki çok düzgün bir ekonomimiz var. Emekliye zam veremiyoruz , sığınmacılara her konuda yardımcı oluyoruz. Yeter ama artık. Buna dur demek gerekiyor."

"DEM PARTİLİLERLE AYNI KALDIRIMDA BİLE YÜRÜMEMEYİ TERCİH EDİYORUM"

DEM partisiyle iş birliği sorusuna ise 'Ben DEM Partisi ile iş birliği yapılmaması görüşündeyim. Bolu'da böyle bir şey söz konusu değil olmaz da, Ben DEM partililerle bırakın iş birliği yapmayı aynı kaldırımda bile yürümemeyi tercih ediyorum. Etnik milliyetçilik yapanlarla işim olmaz ama parti yetkilileri bu iş birliğini yapıyorsa ben bundan memnun kalmam ama takdiri de parti meclisine bırakırım' ifadelerini kullandı.





