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Tantuni ustasını masanın üzerinde duran bıçakla yaraladı

15.08.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da, eski çalışanı olduğu restorana gelen A.O., tantuni ustasını masanın üzerinde duran bıçakla yaraladı. Yaralanan kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olay anına ait kareler...

Tantuni ustasını masanın üzerinde duran bıçakla yaraladı

Olay, 2 gün önce İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tantuni dükkanında meydana geldi. A.O. isimli şüpheli yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı dükkana akşam saatlerinde tekrar geldi.

MASADAKİ BIÇAKLA YARALADI

A.O.'nun tantuni ustası Yavuz Songün ile başlayan tartışması kavgaya dönüştü. A.O., masadan aldığı bıçakla Songün'ü yaraladıktan sonra tezgahı dağıtarak iş yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Songün'ü Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Songün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinden kaçan A.O. ise polisler tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Yaşanan olay saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DHA

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