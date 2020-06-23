Tao sevişme sanatı nedir?

Tao sevişme sanatı, yüzyıllardır öğretileriyle çiftlere yol göstermeyi amaç edinmiş teknikler bütünüdür. Tao felsefesi olarak bilinen bu sanata "Taoculuk" da denmektedir. Eski Çin'de ilk seks öğretilerinin temeli olarak kabul edilen Taocu seks sanatı, batının erotizminden ve seks anlayışından çok daha farklı konulara yoğunlaşıyor. Uzun ve sağlıklı bir cinselliği hedef alan bu öğretiler, orgazm ve boşalmanın çiftler üzerindeki etkilerinin ne denli önemli olduğuna dikkat çekiyor. Boşalma ve orgazm, tekniğine uygun yapılırsa ve kontrol altına alınabilirse işte o zaman asıl zevkin yaşanacağını savunuyor. Ayrıca erkeklerin en büyük sorunu olan erken boşalmanın da önüne geçmeyi hedefleyen bir tekniktir. Tao sevişme sanatının felsefesine göre kadın "Yin" erkek ise "Yang"dır. Yang'ın yani erkeğin en büyük özelliği; cinselliğe her daim hazır olması, çok çabuk tahrik edilebilmesi ve aynı hızla da doyuma ulaşmasıdır. Yin'in yani kadının cinsel olarak hazır olması erkeğinki kadar çabuk olmaz ve sekse olan iştahı hemen kabarmaz. Ancak eğer kadın usta ellerde tahrik edilir ve sekse hazırlanırsa, bu kez kadın sekse doyamaz. Böylece hem seksin süresi uzar hem de alınan haz çok başka olur.

Tao seks sanatında amaç, erkek ve kadının vücut yapısına yani fizyolojisine uygun çeşitli yöntemlerle cinselliği yönetmelerini sağlamak. Taocu seksin felsefesine göre kadın ve erkek uzun ve tatmin edici bir cinsellik için hem ruhen hem de bedenen kendilerini eğitmeliler. Vücutlarına ve duygularına hükmetmeliler. Yani Tao sevişme sanatı aslında bir bakıma davranış biçimi olarak ele alınabilir. Ancak vücutlarını bir anda seksin cazibesine kaptırmamaları ve kontrolü elden bırakmamaları için önce Taocu sevişme yöntemlerini öğrenmeleri gereklidir. Kontrol Etme Tekniği Bu yöntem eğer felsefesine uygun şekilde dikkatlice uygulanırsa erken boşalma kontrol altına alınarak önlenebilir. Erkek bu tekniğe yoğunlaşmalı ve üzerinde en az bir ay çalışmalıdır. Seks sırasında erken boşalacağını anlayan erkek, penisini 2-3 cm kadar ya da tamamen vajinadan geri çekmeli ve hiçbir şey yapmadan öylece beklemelidir. Boşalma hissini yok etmek için bir süre sakin ama derin nefesler almak çok önemlidir. Tao öğretilerini benimsemiş kişiler spermin çok değerli olduğunu ve boş yere ziyan edilmemesi gerektiğini düşünürler. Bu düşünce, erkeğin erken boşalacağını hissettiği sırada aklına gelmeli ve erkek spermler üzerindeki hükmün kendisinde olduğuna inanmalıdır. Bu tekniği doğru uygulayabilmek için en önemlisi zamanı yönetebilmektir. Kontrolü kaybedeceğini hisseden erkek kendisini anın hazzına bırakmamalı ve geri çekilebilmeyi başarmalıdır.

Eski Çin Sıkma Yöntemi Tao seks öğretilerine göre erkekler de kadınlar gibi boşalmadan orgazma ulaşabilirler. Hatta daha az boşalıp daha çok orgazm yaşayan erkeklerin daha uzun yaşayacağına inanırlar. Eski Çin sıkma yöntemi, erkeklerin boşalmadan orgazm yaşayabilmelerini kolay hale getirir. Bu yöntem de tıpkı diğer yöntemlerde olduğu gibi boşalma üzerindeki hakimiyeti sağlayabilmek için geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu tekniğin uygulanışı; erbezi yani testisler ile makat arasında bulunan noktaya orta ve işaret parmağıyla beraber 3-4 saniye kadar bastırmak şeklindedir. Bu sayede erkek boşalmadan orgazmın hazzını yaşayabilir ve kendi zihni sayesinde boşalmayı kontrol edebilir. Doğru Nefes Yöntemi Doğru nefes alıp vermek hayatın her evresinde fayda sağlayacak önemli bir tekniktir. Taocuların fikrine göre eşsiz bir cinsel birliktelik için hem kadının hem de erkeğin bu tekniği doğru uygulamaları gerekiyor. Tao seks öğretilerine göre uygulanması gereken doğru nefes alma teknikleri ise şöyledir; gövde ve göğüs olabildiğince dik tutulmalı, diyaframdan başlanarak, burundan nefes alıp verilmelidir. Asla ağızdan nefes alınıp verilmemelidir. Burundan nefes alıp vererek ciğerlerdeki hava yavaş yavaş boşaltılmalıdır. Ciğerlerde hava kalmadığına emin olunmalı ve ardından tekrar diyafram tamamen dolana kadar acele etmeden yavaş yavaş nefes alınmalıdır. Sağlıklı ve etkili bir seksin kapılarını açmak için doğru nefes alıp verme tekniklerinin iyi öğrenilmesi önemlidir. Diğer tekniklerin kolay öğrenilmesi için de fayda sağlar.

Çağdaş Kontrol Etme Tekniği Bu yöntem aslında erkeklerin farkında olmadan uyguladıkları bir yöntemdir. Erkek boşalacağını hissettiği anda kendini geri çekmeli ve 10 ile 30 saniye arasında beklemeli ve sonra sekse devam etmelidir. Erkekler bu teknikle deneyim kazandıkça geri çekme tekniğine daha az ihtiyaç duymaya başlarlar. Böylece uzun süren bir cinsel doyuma ulaşmak kolaylaşır. Ayrıca bu yöntem sayesinde, doyuma ulaşması erkeğe göre daha zor olan kadınların aldıkları zevk ikiye katlanır ve sayısız boşalma yaşayan kadının orgazmın doruklarına ulaşması sağlanır. Bu esnada erkek de artık boşalmaya hazırdır. Çiftler bu teknikle seksi yöneterek istedikleri zaman birleşmeyi sonlandırır, istedikleri doyuma ulaşırlar. Sertleşmeden Girme Tekniği Tao sevişme sanatının en önemli özelliklerinden biri de erkeğin partneriyle sertleşmeden de sevişebilecek olmasıdır. Tao sevişme tekniklerine hakim erkekler bu tekniği uygulamada zorlanmazlar ve oldukça başarılı bir şekilde kullanabilirler. Bu teknikte Tao pozisyonları önem kazanır. Taocular, erkeğin sertleşmeden kolayca girebileceği pozisyonların; yüz yüze, yan yana ya da erkeğin üstte olduğu pozisyonlar olduğunu belirtmiştir. Kadının vajinasını ufak oyunlarla ıslatarak, penisin sertleşmeden rahatça girmesini sağlayabilirler. Bu tekniğin Tao sevişme sanatı bakımından önemi ise, erkeğin sertleşmesinin mümkün olmadığı hallerde bile sevişmenin tadına varılabileceği gerçeğidir.