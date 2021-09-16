Tarık Akan kimdir? Tarık Akan neden öldü? Usta sanatçı ölüm yıl dönümünde anılıyor

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Tarık Akan ölüm yıl dönümünde anılıyor. Oyuncu, yapımcı, senarist, yazar ve makine mühendisi olarak bilinen Tarık Akan 66 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Peki Tarık Akan kimdir?

TARIK AKAN KİMDİR?

Tarık Tahsin Üregül veya sahne adıyla Tarık Akan 13 Aralık 1949, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk oyuncu, yapımcı ve yazar Akan,1970 yılında Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılarak birinci olmuştur. 1971 senesinde ilk sinema filmi Solan Bir Yaprak Gibi ile oyunculuk kariyeri başlamıştır. Bir anda Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi haline gelen isim daha sonra 1972 yılında Suçlu adlı filmde oynamıştır. Akan, bu filmle 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. 1973 senesinde Yeşilçam'ın en iyi duygusal filmlerinden birisi olarak bilinen Canım Kardeşim (1973) adlı filmde Halit Akçatepe ile başrol oynamıştır. 1974 senesinde Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı (1975) adlı filmde Damat Ferit isimli karakteri canlandırmıştır, film 1975 yılında vizyona girmiş ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birisi olmuştur. Sonrasında Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) adlı, serinin ikinci filminde rol almıştır. Film Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı ve serinin gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan filmi olmuştur. Gülşen Bubikoğlu ile oynamakta olduğu her filmde büyük başarı elde etmiş olan Akan'ın, 1975 yılında yine Bubikoğlu ile beraber oynadıkları Ah Nerede adlı romantik-komedi filmi büyük başarı elde etmiştir.

1970'li senelerde oynadığı filmlerle adından sıkça söz ettirmiştir. Boyu, giyinişi ve saç stili ile 70'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın büyük jönleri arasına adını yazdırmıştır. Yeşilçam'ın "cici çocuğu" olarak bilinen Akan, 1977 yılında Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği başrollerini Melike Demirağ ve Tuncel Kurtiz ile paylaştığı Sürü adlı filmde oynamıştır. 70'li yıllardaki tarzından uzaklaşmış, artık bıyıklı olarak film çekmeye başlamıştır. Sürü adlı film ile çok büyük başarı sağlamıştır. Ardından 1978 yılında Cüneyt Arkın ile beraber başrol oynadığı Maden isimli film ile artık her türlü filmde oynayabileceğini kanıtlamıştır. 1982 senesinde Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yönetmiş olduğu Altın Palmiye ödüllü Yol filmi ile çok büyük başarı elde etmiş ve dünyaya adını duyurmuştur. Film 1982 senesinde Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü almıştır ve Akan, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olmuştur. 1990 senesinde başrolünü oynadığı Karartma Geceleri adlı film Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer almıştır. Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında yedi ödül kazanmış olan tek erkek oyuncudur.

