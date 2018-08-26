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Tarık Tarcan: Artık deist oldum

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

Eski manken ve oyuncu Tarık Tarcan yaptığı açıklamalarla olay oldu! Tarcan deist olduğunu açıkladı

Tarık Tarcan: Artık deist oldum

Eski manken ve oyuncu Tarık Tarcan, Posta’ya verdiği söyleşide çarpıcı ifadeler kullandı. Tarcan’ın söyleşisinden satırbaşları şöyle:

“Çok iyi gözlem yaparım. Her şey din, iman, para oldu. Sadece Türkiye değil, dünya da bunu yaşıyor. Trump diye bir ruh hastası çıktı. Trump, hiçbir ahlaki değeri tanımıyor. Her şeyi para üzerine kuruyor. İstediği her şeyi faşistçe yapıyor. Bakın ben Bozburun'da yaşıyorum. Herkes birbirine miras yüzünden küsmüş. Kendi akrabalarımda bile bu var. Aynı annenin sütünü emiyorsun ama işin içine para girince küsülüyor. Sosyolojide, “Bir toplumu bozmak istersen dilini, dinini, kültürünü boz” derler. Ülkemizde de her şeyi bozdular. Bizim de her şeyimizi bozdular. Ne kültür ne de ahlak kaldı. Ben iyimser değilim.

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Benim annem hacıdır, ben iki kez hatim indirdim.

Bütün dinleri çok iyi bilirim ama artık deist oldum. (Deistler yaratıcıya inanır ancak tüm dinleri reddeder)

“SANATÇI HALKINDIR”

Sanatçı halkındır, bir görüşü olabilir ama bunu insanın gözüne sokup kendisini seven insanları küstüremez. Sanatçı her tarafa eşit bakıp eğriyi doğruyu söyleyendir. Ben de taraf olsaydım bütün dizilerde oynardım. Ama hiçbir tarafa ait olmadım. Ne A partisine ne de B partisine. İşte bu yüzden de dışlandım, bugün buradayım. Sanatçı sağcı, solcu, ocu, bucu olmaz. Sanatçının Türkiye gibi ülkelerde hangi takımı tuttuğunu bile söylememesi gerekir. Ben siyaset sevmem. Cumhuriyet'e, demokrasiye, çağdaşlığa, hukukun üstünlüğüne inanırım. Atatürkçüyüm.

“HER ŞEYİM VAR AMA KÜÇÜK”

Çok paralar kazanmadım. Şerefimle yaşayacak parayı kazanmayı ölçü edindim. Onu da becerdim. Ayda yaklaşık 1.500 lira harcıyorum. Cebimde 50 lirayla geziyorum. Evim, arabam, küçük bir teknem var. Her şeyim var ama küçük.

“BÜYÜK BEDELLER ÖDEDİM”

Büyük bedeller ödedim ben bu sektörde. Kokuşmuşluk diz boyuydu. Yakışıklı, sağlıklı, boylu boslu, spor altyapılı insanlarız. İçinde aşk, sevgi, saygı olmayan çok insanla karşılaşıyorsun. Yaşıtın ya da senden büyük hanımlarla ilişki yaşıyorsun. Ruhun çürüyor. Bunlar birçok değeri yüreğinden götürüyor. 60 yaşına geldim. Birkaç kez evliliğin ucundan döndüm. Evlenemez oldum. Çünkü inancımı kaybettim."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Olması gereken olmuş, aklın yolu bir.
Ateşin bol olur.dinsiz
yaratıcıda tıraş kardeşim zamanla mallar anlayacaklar da iş işten geçmiş olacak :)
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