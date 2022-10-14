Tarkan'ın sevgilisi olarak tanınmıştı! Bilge Öztürk 22 yaş küçük aşkıyla el ele

Tarkan ile 7 yıl aşk yaşayan Bilge Öztürk aradığı aşkı kendisinden 22 yaş küçük isimde buldu. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.

"DÜĞÜN HAZIRLIĞIMIZ YOK"

Öztürk açıklamasında “Düğün hazırlığı içerisinde olduğunuz doğru mu?” sorusu üzerine “Düğün hazırlığımız yok. Geçen de giydiğimiz kıyafetlerden dolayı nişan haberleri çıkmıştı. Mutlu olduktan sonra evlilik kurumunun zorunluluğunu hissetmiyorum. Çok mutluyum. İnşallah evlilik olsun ya da olmasın uzun süre devam etmesini istiyorum” dedi.

