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    4. Tatil için gitmişti dehşeti yaşadı! Otel odasında 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı... Ülkede infiala neden olan olay

    Tatil için gitmişti dehşeti yaşadı! Otel odasında 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı... Ülkede infiala neden olan olay

    19.12.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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    Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Ayia Napa bölgesindeki bir otele tatil için gelen İngiliz bir turist hayatının en büyük kabusunu yaşadı. Genç kadın yaşları 19 ila 20 arasında değişen 5 İsrailli adamın toplu tecavüzüne uğradı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ve 5 tecavüzcünün yargılandığı belirtildi.

    Tatil için gitmişti dehşeti yaşadı! Otel odasında 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı... Ülkede infiala neden olan olay

    MYNET-DIŞ HABERLER Yaşları 19 ve 20 olan beş İsrailli erkek, Ayia Napa'da düzenlenen havuz partisi sonrasında bir otel odasında kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. 20 yaşındaki İngiliz turiste toplu tecavüz etmekle suçlanan beş İsrailli gencin davası Kıbrıs'taki mahkemede başladı. Yetkililer olaya ilişkin açıklamalarında, "Dava başladı ve bitene kadar devam edecek. Bu konuları çok ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

    SADECE 3 TANESİ SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

    Sanıklardan üçü kadınla cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti ancak bunu da rızaya dayalı olarak nitelendirdi. Ekim ayında beşi de tecavüz, penetrasyon yoluyla cinsel saldırı, şiddet yoluyla cinsel ilişki, zorla cinsel penetrasyon ve kaçırma yoluyla tecavüz gibi bir dizi suçlamayı kabul etmedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz kıbrıs
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