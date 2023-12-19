Tatil için gitmişti dehşeti yaşadı! Otel odasında 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı... Ülkede infiala neden olan olay

MYNET-DIŞ HABERLER Yaşları 19 ve 20 olan beş İsrailli erkek, Ayia Napa'da düzenlenen havuz partisi sonrasında bir otel odasında kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. 20 yaşındaki İngiliz turiste toplu tecavüz etmekle suçlanan beş İsrailli gencin davası Kıbrıs'taki mahkemede başladı. Yetkililer olaya ilişkin açıklamalarında, "Dava başladı ve bitene kadar devam edecek. Bu konuları çok ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

SADECE 3 TANESİ SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Sanıklardan üçü kadınla cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti ancak bunu da rızaya dayalı olarak nitelendirdi. Ekim ayında beşi de tecavüz, penetrasyon yoluyla cinsel saldırı, şiddet yoluyla cinsel ilişki, zorla cinsel penetrasyon ve kaçırma yoluyla tecavüz gibi bir dizi suçlamayı kabul etmedi.