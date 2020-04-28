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Tatil planı yapanlar dikkat! Kritik uyarı geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 12:09 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, yaz tatili için plan yapanlara önemli bir uyarıda bulundu. Yıldız, "Yaz tatili planı yapmak için çok erken. Vaka sayımız diplere vursun, tatilden söz etmek mümkün olur" dedi.

Tatil planı yapanlar dikkat! Kritik uyarı geldi

ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüsün 23 Nisan'dan bu yana düşüşe geçtiğini belirterek, "Haftalardır beklediğimiz sonuç oluşmaya başladı. Hastalığın hızı azalıyor. Bizim hastanelerimizdeki yoğun bakım doluluk kapasitemiz yüzde 50- 60 arasını bulmuştu. Salgın devam ederse 'hastaları yatıracak yer bulabilir miyiz?' diye endişemiz vardı. Süreç ilerledikçe hastalarımız taburcu olmaya başladı. Bizim en büyük beklentimiz iyileşen hastaların dengelenmesiydi. Umut ediyorum ki hastaneler yavaş yavaş boşalacak. Merak edilen pik noktası hastalığın en tepe noktasıdır. Pik zamanı ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Bizim için eğer şu anki bilgilerde bir değişiklik olmazsa 23 Nisan tepe noktasıdır. 23 Nisan sonunda iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçmeye başladı" ifadelerini kullandı.

doktor

'RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMASI ERTELENMELİ'

Hastalığın ikinci bir pik yapmaması için dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Hastalığın hızı düşüşe geçmiş olsa bile alınan önlemlere uyulması çok önemlidir. Bu olay daha bitmedi. Şu an en üst noktasından aşağı yöneldi. Alınan tüm tedbirler hastalığın devam etmemesi ve hastalığın ikinci defa pik yapmamasıdır. Hastalığın bitiş zamanı hakkında çok soru alıyorum. Biz son PCR pozitifliğini aldığımız zaman bu iş bitmiş olacak. Bunu kestirmek mümkün değil. Bir aydan aşağıda bir şey beklememek gerekir. Ülkemiz için hastalığın seyri açısından Ramazan Bayramı ve okulların açılması çok belirleyici olacak. Bu iki sosyal durumda insanların birbirleriyle yakınlaşması, bir araya gelmesi ve kalabalık oluşturması mümkündür. Benim görüşüm insanların Ramazan Bayramı’nı kutlaması yerine ertelemesi gerekir. Hastalığı yendiğimizde çifte bayram yaşarız. Ramazan Bayramı en çok sosyalleşilen bayramlardan birisidir. Buna dikkat edilmelidir. Okullarda mesafeli eğitim söz konusu. Okullarla ilgili mayıs ayı virüste olduğu gibi belirleyici ay olacaktır. Mayıs ayında vaka sayısında çok fazla düşüş yaşanırsa okulları açma cesaretimiz olacaktır" diye konuştu.

YAZ TATİLİ PLANI İÇİN ERKEN

Yaz tatili planı yapmanın şu anki şartlarda mümkün olmadığını vurgulayan Yıldız "Ramazan Bayramı’nı bazı insanlar tatil olarak değerlendiriyor. Yaz tatili planı yapmak için çok erken. Vaka sayımız diplere vursun tatilden söz etmek mümkün olur. Bayrama yakın günlerde ortaya çıkacak rakamlar tatil durumunu belirler. Şu anki rakamlarla tatil mümkün değil. Otellerin açılması tatil yerlerine gidilmesi pek mümkün değil. Ramazan Bayramı'ndan sonraki hafta bence bu işi noktaladığımız yer olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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