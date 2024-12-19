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Tatile götürdüğü teknolojik cihaz başına bela oldu! Beline asılı halde bulununca tutuklandı: "Bunun nasıl olduğunu anlayamadım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.12.2024 15:59
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde yaşayan Kanadalı Tina Lewis, ABD'deki birçok yürüyüşçünün sahip olduğu popüler teknolojik bir cihaza sahipti. Dünyanın yedi harikasını gezmek için şu anda Hindistan'a bu cihazıyla birlikte giden Lewis tutuklandı. Olay sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Tatile götürdüğü teknolojik cihaz başına bela oldu! Beline asılı halde bulununca tutuklandı: "Bunun nasıl olduğunu anlayamadım"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerikalı gezgin Tina Lewis, son üç aydır Hindistan'ı geziyor ve Tac Mahal'i görmek en büyük arzularından biriydi. 51 yaşındaki Lewis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında 1 Ekim'de Hindistan seyahatinin başladığını ve pasaport kontrolünden geçmekte hiçbir sorun yaşamadığını söyledi.

"KALBİMİ FETHETTİ"

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Hindistan'ın farklı eyaletlerindeki ziyaretlerin atmosferinin değişik heyecanlar yarattığını ifade eden Lewis, "Goa'daki atmosfer çok farklı.Hindistan çok güzel, eşsiz ve son derece çeşitli. Hindistan'ın farklı eyaletlerine seyahat ettiğinizde kendinizi farklı bir ülkede hissediyorsunuz. Çok farklı manzaralar, kıyafetler, yemekler, müzikler, gelenekler ve dinlerden oluşan bir çeşitlilik. Tek bir ülke ama birçok yüz. Hindistan kalbimi fethetti" dedi.

BEKLEMEDİĞİ BİR SORUN YAŞADI

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Batı Hindistan eyaleti Goa'dan ayrılırken bazı sorunlarla karşılaştığını ifade eden Lewis'in özellikle Kerala eyaletinin güneybatısındaki Kochi'ye uçmak için eyaletten ayrıldığında, iki yönlü uydu iletişim cihazı olan Garmin inReach cihazına sahip olduğu için başı belaya girdi.

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GPS cihazını, Hindistan da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelere götürdüğünü ve böylece yalnız bir kadın gezgin olarak güvenlik nedeniyle cep telefonu çekmediğinde arkadaşlarının ve ailesinin nerede olduğunu kontrol edebildiğini anlatan Lewis, "Goa'daki havaalanı güvenliğinde (CISF) gözaltına alındım ve soruşturma için Goan polis karakoluna götürüldüm. Bunun nasıl olduğunu anlayamadım. Bir GPS cihazının yasadışı olduğunu bilmiyordum. Saatler süren soruşturmadan sonra, gece yarısı bir arkadaşımın avukatıyla bağlantım sayesinde kefaletle serbest bırakıldım, mahkemede günlerce bekledim, davam sonunda çözüldü ve kapatıldı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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