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Tatilini doyasıya yaşamak istedi! Tüm otelin odalarını bir günlüğüne tuttu: "Her kuruşuna değdi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.01.2025 11:31
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Herkes kendine ait bir otel hayal ederdi ama bu Floridalı iş kadını bu hayali gerçeğe dönüştürdü. Otelin tüm odalarını kendisini için tutan Victoria Unikel, Florida Keys'teki ismi belirtilmeyen bir tatil köyünde gerçekleşen ve bir gece için 20.000 dolara (708 bin TL) mâl olan konaklama hakkında "Çok huzurluydu çünkü etrafta kimse yoktu" dedi.

Tatilini doyasıya yaşamak istedi! Tüm otelin odalarını bir günlüğüne tuttu: "Her kuruşuna değdi"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Victoria Unikel isimli bir kadın, eşiyle birlikte 47. yaş gününü dikkat dağıtacak şeylerden uzak bir yerde kutlamak istedi. Florida'daki bir otelde kendisi ve eşi için rezervasyon yaptıran Unikel, ilginç bir yöntem tercih ederek otelde sadece kendilerinin olmasını istedi.

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Eşi Gene Avakyan ve kendisinden başka otelde sadece çalışanların olduğunu belirten Unikel, "Otelin tamamını rezerve ederek otellerde normalde bulunan ve sevmediğim genel ayak takımından kurtuldum. Gürültülü çocuklardan, insanlardan ve koşuşturmacadan uzak durmamı sağladı. Otelde plajda ve havuzda dinlendim ve restorana gittim. Etrafta dolaştık. Kuş seslerini bile net bir şekilde duyabildik. Her kuruşuna değdi" dedi.

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Express
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