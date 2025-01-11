Tatilini doyasıya yaşamak istedi! Tüm otelin odalarını bir günlüğüne tuttu: "Her kuruşuna değdi"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Victoria Unikel isimli bir kadın, eşiyle birlikte 47. yaş gününü dikkat dağıtacak şeylerden uzak bir yerde kutlamak istedi. Florida'daki bir otelde kendisi ve eşi için rezervasyon yaptıran Unikel, ilginç bir yöntem tercih ederek otelde sadece kendilerinin olmasını istedi.

Eşi Gene Avakyan ve kendisinden başka otelde sadece çalışanların olduğunu belirten Unikel, "Otelin tamamını rezerve ederek otellerde normalde bulunan ve sevmediğim genel ayak takımından kurtuldum. Gürültülü çocuklardan, insanlardan ve koşuşturmacadan uzak durmamı sağladı. Otelde plajda ve havuzda dinlendim ve restorana gittim. Etrafta dolaştık. Kuş seslerini bile net bir şekilde duyabildik. Her kuruşuna değdi" dedi.