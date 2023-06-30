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    4. Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

    Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

    27.06.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bayramda evinize gelen misafirlere şahane sunumlar hazırlamak ya da hediyeler vermek istiyorsanız müjdemizi isteriz. Hem ikram etmeye hem hediye olarak vermeye uygun, farklı türlerdeki ürünlerden oluşan bir liste hazırladık! Gelin, atıştırmalıklardan hediye kutularına, bayram sohbetlerinizi daha keyifli hâle getirecek o ürünlere birlikte bakalım!

    Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

    İslam âleminin en önemli günleri arasında sayılan bayramlar, Allah'a duyulan şükran duygusunun ortaya koyulması için şahane birer fırsat. Akrabaların ve aile yakınlarının bir araya gelip hasret giderdiği bu günlerde şahane ikramlar hazırlamak ve misafirlere çeşitli hediyeler sunmaksa yaygın bir gelenek. Siz de bu geleneği devam ettirmek istiyorsanız önümüzdeki bayramın hatırasını daha özel kılacak ürünlere beraber göz atalım!

    1. Gaziantep'ten Türkiye'ye yayılan lezzet: Güllüoğlu Fıstıklı Baklava

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    Milyonlarca kişinin mutfağında yer almayı başarmış olan Güllüoğlu Fıstıklı Baklava, bayram ziyaretlerinde de sıklıkla tercih ediliyor. İncecik bir hamurdan üretilen baklavanın içinde bol miktarda Antep fıstığı bulunuyor. Üstelik Gaziantepli baklava ustaları tarafından özenle hazırlanıp paketleniyor. Bayram günlerinde misafirlerinize ikram edebileceğiniz baklavayla tatlı yiyip tatlı konuşabilirsiniz. Has tereyağı kullanılarak hazırlanan baklavanın tadı damağınızda kalacak, bizden söylemesi!

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    2. Hafif ve lezzetli bir ikram arayanlara: VIP Madlen Çikolata

    Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına, bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

    Glutensiz VIP Madlen Çikolata'nın içinde bitter ve sütlü çikolatalar bulunuyor. Hafif bir atıştırmalık arayanların beğenisini kazanan çikolata şık paketiyle de dikkat çekiyor. Kare şeklindeki çikolataları kahvenin yanında rahatlıkla servis edebilirsiniz. Gümüş renkli kutusu ve kurdelesiyle şahane bir hediyeye dönüşen kutuyu bayram ziyaretlerinde sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Çikolatayı kuru ve serin bir ortamda muhafaza etmeniz gerektiğini de unutmayın.

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    3. Yıllara meydan okuyan tat: Kent Karışık Şeker

    Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına, bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

    Birçok kişinin çocukluk anılarında yer alan Kent Karışık Şeker bayram günlerinde hâlâ tüketiliyor. Meyve, kahve ve süt aromalı şekerleri hem çocuklara hem yetişkinlere ikram edebilirsiniz. Farklı damak tatlarına hitap etmeyi başaran şekerler şık ambalajlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Özel sunum kapları içinde servis edebileceğiniz atıştırmalıkları akrabalarınız beğeniyle karşılayacak!

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    4. Diyeti bozmak istemeyenler için: Malatya Pazarı Karışık Kuruyemiş

    Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına, bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

    GDO'suz ve glütensiz Malatya Pazarı Karışık Kuruyemiş'in içinde badem, fındık, kaju, siyah üzüm, turna yemişi ve ceviz içi var. Sağlıklı yağ ve protein oranı yüksek olan yemişler bayram sırasında şekeri fazla kaçırmak istemeyenlerin beğenisini kazanıyor. Çay saatlerini daha keyifli hâle getirecek kuru yemişleri bayramda misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Güneş ışığından uzak ve kuru bir ortamda saklanan yemişlerin uzun müddet tazeliğini korumayı başardığını da belirtelim.

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    5. Osmanlı'dan günümüze uzanan lezzet: Antep Pazarı Karışık Lokum

    Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına, bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

    Genellikle kahvenin yanında servis edilen Antep Pazarı Karışık Lokum'da Antep fıstıklı, cevizli, kakaolu, Hindistan cevizli ve meyve aromalı lokumlar bulunuyor. Baklavadan alınan ilhamla hazırlanan atıştırmalıklar bayram günlerinde sıklıkla tercih ediliyor. Siz de farklı damak zevklerine hitap etmeyi başaran lokumlardan hazırladığınız tabağı çayın ya da kahvenin yanında misafirlerinize sunabilirsiniz.

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    6. Bayramların olmazsa olmazı: Lipton Filiz Özel Seri Siyah Çay

    Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına, bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

    Bayramda misafirlere çay ikram etmemek olur mu? Elbette hayır! Lipton Filiz Özel Seri Siyah Çay, sürdürülebilir tarım yöntemiyle elde edilen bitkilerden üretiliyor. Eşsiz lezzet ve yoğun bir dem sunan çay sayesinde bayram sofralarına tat katabilirsiniz. Özel olarak geliştirilen seriyle tatlı ya da tuzlu atıştırmalıklar servis edebilir ve misafirlerinizle keyifli sohbetler edebilirsiniz.

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    7. Yüzlerce yıllık bir tarih: Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi

    Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına, bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

    Orta derecede kavrulmuş çekirdeklerden üretilen Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi hem bayramda hem günlük hayatta sıklıkla tüketilen içecekler arasında yer alıyor. 1871 yılından beri bu işi yapan bir markanın imzasını taşıyan kahveyi hem cezvede hem makinede pişirebilirsiniz. Yoğun lezzetiyle beğeni kazanan içecekle ikramlarınızı daha leziz hâle getirebilirsiniz.

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    8. Zengin içerikli bir tatlı: Toprak Doğal Cevizli Pestil

    Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına, bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

    Gümüşhane'nin yöresel lezzetleri arasında yer alan cevizli pestil ile tanışmak ister misiniz? Toprak Doğal Cevizli Pestil, katkısız ve doğal formülüyle sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek isteyenlere hitap ediyor. Dut, ceviz, bal, süt, pancar şekeri ve undan hazırlanan tatlıyı bayramda misafirlerinize sunabilirsiniz. Hafif ve doğal bir lezzet arayanların beğenisini kazanan tatlıyı kuru ve serin bir ortamda uzun süre saklayabilirsiniz.

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    9. Serinleten ve güzel kokan bir formül: Eyüp Sabri Tuncer Çeşme Limonu Kolonyası

    Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına, bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

    Eve gelen misafirleri güzelce karşılayıp uğurlamak için Eyüp Sabri Tuncer Çeşme Limonu Kolonyası'nı tercih edebilirsiniz. Özenle seçilen Çeşme limonlarından elde edilen aroması sayesinde kolonyanın kokusunu çok beğeneceksiniz. Ürünün orta notasında limon çiçeği ve beyaz çiçek, dip notasında meşe yosunu ve miskler yer alıyor. Ürünü güneş ışığından uzak tutmanız ve serin bir yerde saklamanız gerekiyor.

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    10. Şık ve sade hediyeler vermek isteyenlere: Bosphorus Kaktüs Desenli 3'lü Kutu Seti

    Tatlı atıştırmalıklardan hediye kutularına, bayramda misafirlerinizi mutlu edecek ürünler

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    Özel günlerde hediye vermeyi seviyorsanız Bosphorus Kaktüs Desenli 3'lü Kutu Seti göz alıcı tasarımıyla tam da size göre! Çikolata, şeker, takı ve süs eşyası gibi atıştırmalıklar ile aksesuarları sevdiklerinize armağan etmek için bu kutuları kullanabilirsiniz. Renkli tasarımları sayesinde çok şık görünen kutular sert kartondan üretiliyor. Sağlam yapısı sayesinde hediyelerin uzun süre muhafaza edilmesine yardımcı oluyor.

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