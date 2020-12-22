HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı, 'cinler alemi'ne adadığını söyledi

Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı, 'cinler alemi'ne adadığını söyledi

22.12.2020 11:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı, 'cinler alemi'ne adadığını söyledi

Ormanlık alanda, cinler alemine adadığını söylediği bir tavuğun boğazını kesip ateşe atan Y.Y.’nin görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden Y.Y.’nin, cinler alemine adamak için tavuk kesip ateşe attığı görüntüler tepkilere neden oldu. Adana’da çekildiği düşünülen görüntülerde, tavuğun boğazını kesen Y.Y.’nin, kanını da bir kaba akıttığı görüldü. Kendisini görüntüleyen Y.Y., “Cinler aleminin en çok sevdiği gece sessiz bir saatte ormanda verilen adaklardır. Ben adağımı verdim, sizler için bahşediyorum” dedikten sonra tavuğu, yaktığı ateşe attı.

Sosyal medyada kendisine tepki verenlere de cevap veren Y.Y.., normal dışı olayları paylaştığı grubunda yaptığı paylaşımda, “Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28. Maddesinin (f) bendine göre, 9. Maddede ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 300 Türk Lirası, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk Lirası idari para cezası verilmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan yasaklamalar suç niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, belirlenen usullere uygun olmadan hayvan deneyi yapan kişiler suç değil, kabahat işlemiş olurlar. Kabahatlerin karşılığı olan yaptırım ise hapis cezası veya adli para cezası değil, idari para cezasıdır. Bilin istedim” ifadelerini kullandı.

Y.Y.’nin paylaşımlarının ekran görüntüsünü alan çok sayıda vatandaş, cezalandırılması için sosyal medyada kampanya başlattı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
İki kız kardeşi canice katletmişti! İstenen ceza belli olduİki kız kardeşi canice katletmişti! İstenen ceza belli oldu
22 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

3. asgari ücret toplantısı bugün!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Konya'da kız kardeşler cinayetinin sanığına 3 kez müebbet hapis istemi

İki kız kardeşi canice katletmişti! İstenen ceza belli oldu

İntihara kalkışan genç saçını tarayıp poz verdi, ‘Çekin babalar’ dedi

İlginç anlar! İntihar için çatıya çıktı, saçını tarayıp poz verdi

Husumetlisinin iş yerini tabancayla basıp kurşun yağdırdı

İş yerini basıp kurşun yağdırdı! Kendini böyle savundu

Meteoroloji'den sağanak yağış, kar ve don uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış, kar ve don uyarısı

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsünü battaniye ile soğuktan korudu

Kazada yaralanan bisikletliyi battaniye ile soğuktan korudu

Tekirdağ’da boş binaya kumar baskınında 78 bin 750 lira ceza

Tekirdağ’da boş binaya kumar baskınında 78 bin 750 lira ceza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.