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  4. Tavuk budu yüzünden restoranda çıkan kavgada kadınları kimse ayıramadı! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

Tavuk budu yüzünden restoranda çıkan kavgada kadınları kimse ayıramadı! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.02.2025 07:20
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Bir fast food restoranında kadınlar arasında tavuk budu yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Kadınlar arasında kavga birinin diğerindeki elinde çıtı tavuk tabağını almasıyla başladı. Olayda kadınları ayırmak hiç kolay olmadı. Kavga saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi.

Tavuk budu yüzünden restoranda çıkan kavgada kadınları kimse ayıramadı! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER What's The Jam'in haberine göre, kavga görüntüleri Kolombiya'nın Medellín kentinin kuzeyinde bulunan Montería'daki bir yiyecek dükkanında çekildi. İki kadın kızarmış tavuk parçaları için adeta birbirleriyle yarıştı.

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Restoranın ortasında saç saça baş başa devam eden kavgada kadınlarından biri diğerinin elindeki çıtır tavuk tabağını alarak erkek arkadaşına vermek istedi. Kadın elindeki tabağı vermek istemeyince bir anda sesler yükseldi.

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Masalarda oturan diğer müşterilere çarpmasına rağmen kavgalarına devam eden kadınlar uzun süre kimse tarafından ayrılamadı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM TOPLADI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kavga görüntülerine yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Restoran: 'Tavuklarımız o kadar lezzetli ki her bir parça için kavga edeceksiniz'" yorumunu ekledi. Bir başka kullanıcı, "Masaya daha fazla yemek sipariş ederdim: lezzetli tavuk ve canlı güreş, bunlar her gün göremeyeceğiniz şeyler." yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Aileyle gidilebilecek muhteşem bir yer gibi görünüyor" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kolombiya kavga
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