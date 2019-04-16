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Bir köpek kıyıdan 220 km açıkta bulundu! Oraya nasıl geldi?

BBC BBC
16.04.2019 14:50 | Son Güncelleme

Tayland'da, kıyıdan 220 kilometre uzaklıktaki bir petrol platformu yakınlarında, işçiler tarafından kulaç atarken fark edilen yorgunluktan tükenmiş bir köpek kurtarıldı.

Bir köpek kıyıdan 220 km açıkta bulundu! Oraya nasıl geldi?

Kahverengi sokak köpeği, seslenen işçilere doğru yüzdü ve daha sonra petrol platformuna alındı.

Köpeğin, nasıl kıyıdan bu kadar uzakta mahsur kaldığı bilinmiyor. Bir balıkçı teknesinden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Platform çalışanları köpeğe "Boonrod" adını verdi. Boonrod Taylandca "kurtarılmış" ve "hayatta kalan" demek.

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Boonrod'un ilk bulunduğunda çok susamış ve acıkmış olduğu belirtildi.

Platform çalışanları Boonrod'a su ve yiyecek verirken, kıyıya gitmek üzere olan bir petrol tankerinden telsizle yardım istendi.

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Boonrod, suyunu içip, yemeğini yedikten sonra, tuzlu deniz suyundan temizlenmesi için yıkandı. Yorgun köpek daha sonra biraz uyudu.

Kurtarma sırasında hava koşullarının iyi olduğu ve işçilerin bu sayede Boonrod'u daha kolay fark ettiği belirtildi.

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Boonrod daha sonra vinçle, platform yakınlarından geçen bir tankere konulup, Tayland'ın güneyindeki bir veteriner kliniğine götürüldü.

Veterinere götürülmek üzere karaya ayak basan köpeğin, sağlık ve moral durumunun iyi olduğu açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND köpek Kıyı kurtarma

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