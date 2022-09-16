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Tayvan - Çin savaşına ramak kalmıştı! Yine Pelosi yine kriz... Bu kez de oraya gidiyor

16.09.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret gündem olmuştu. Dünyanın gözlerini çevirdiği ziyaret bölgede gerilime yol açmış ve Çin'in Tayvan üzerindeki baskısı artmıştı. Pelosi'nin Berlin'deki G-7 Zirvesi sonrasında Ermenistan'a gideceği belirtildi. Bu ziyaret Pelosi'nin ikinci tartışmalı yurtdışı gezisi olacak.

Tayvan - Çin savaşına ramak kalmıştı! Yine Pelosi yine kriz... Bu kez de oraya gidiyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in kendi toprakları olduğunu ileri sürdüğü Tayvan'ı geçtiğimiz ay ziyaret etmesi bölgede tansiyonu yükseltmişti. Savaş çanlarının çaldığı bölgede Çin askeri faaliyetlerini artırmış ve peş peşe tatbikatlar düzenlemişti. Bu sefer Pelosi'nin Ermenistan'a gideceği belirtildi.

SON DAKİKA | Pelosi'nin Tayvan ziyareti! Tehditlere aldırış etmeden Tayvan'a indi: Çin'den ilk hamle geldi Pelosi'nin Tayvan ziyareti! Tehditlere aldırış etmeden Tayvan'a indi: Çin'den ilk hamle geldi

İKİNCİ TARTIŞMALI YURT DIŞI GEZİSİ

POLITICO'da yer alan habere göre; Pelosi, G-7 Zirvesi için Berlin'de mola verdikten sonra Ermenistan'a gidecek. Pelosi'nin Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Bu, Pelosi'nin geçen ay Tayvan'a ziyaretinin ardından ikinci tartışmalı yurt dışı gezisi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Ermenistan Tayvan Nancy Pelosi
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