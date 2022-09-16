Tayvan - Çin savaşına ramak kalmıştı! Yine Pelosi yine kriz... Bu kez de oraya gidiyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in kendi toprakları olduğunu ileri sürdüğü Tayvan'ı geçtiğimiz ay ziyaret etmesi bölgede tansiyonu yükseltmişti. Savaş çanlarının çaldığı bölgede Çin askeri faaliyetlerini artırmış ve peş peşe tatbikatlar düzenlemişti. Bu sefer Pelosi'nin Ermenistan'a gideceği belirtildi.

İKİNCİ TARTIŞMALI YURT DIŞI GEZİSİ

POLITICO'da yer alan habere göre; Pelosi, G-7 Zirvesi için Berlin'de mola verdikten sonra Ermenistan'a gidecek. Pelosi'nin Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Bu, Pelosi'nin geçen ay Tayvan'a ziyaretinin ardından ikinci tartışmalı yurt dışı gezisi olacak.

