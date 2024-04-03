Tayvan'daki 7.4 büyüklüğündeki depremin en net görüntüsü! Muhabir canlı yayında yakalandı... "Üstünüzde tavan deli gibi sallanırken..."

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem canlı yayında saniye saniye kaydedildi. Sabah haberlerini sunan muhabir düzinelerce sarkan stüdyo ışığının tavandan düşme riskiyle karşı karşıya kalarak dengede kalmak için ekrana tutunmaya çalıştı. Umutsuzca dengesini korumaya çalışan kadının bir yandan da haberleri sunmaya devam etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Stüdyonun durmadan sallanmaya devam etmesine rağmen haberleri sunmayı sürdüren muhabirin tavrı sosyal medyada yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her şey titrerken bile konuşmaya devam eden muhabirden etkilendim! Bu çok korkutucu." yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu bir tür adanmışlık. Üstünüzdeki tavan deli gibi sallanırken bunun iyi bir fikir olup olmadığından emin değilim." yorumunu ekledi.

TAVANDAN PARÇALAR DÜŞTÜ

Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan haber kuruluşu SET News'in canlı yayını sırasında da deprem anı kameralara yansıdı. Görüntülerde ışıklar ileri geri sallanırken tavanın parçaları yere düşmeye başladı.

Dengesini kaybetmesine ve kameranın kontrolsüz bir şekilde sarsılmasına rağmen haber spikeri haberleri sunmaya devam etmeye çalıştı. O anlar da sosyal medyada gündem oluşturdu.