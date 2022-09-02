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Tayvan ve Çin arasında tansiyonu yükselten gelişme! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktu

02.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası bölgede tansiyon yükselmişti. Çin'e ait savaş ve uçak gemilerinin Tayvan Boğazı'nda devriye yaptığına dair haberlerin ardından bir ilk yaşandı. Tayvan ordusu ilk defa hava sahasına giren ve tanımlanamayan sivil bir İHA'yı vurduğunu açıkladı.

Tayvan ve Çin arasında tansiyonu yükselten gelişme! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin geçtiğimiz ay başında Tayvan'ı ziyaret etmişti. Çin, bu ziyarete tek Çin politikası nedeniyle tepki göstermiş ve bölgede tansiyon yükselmişti. Çin'e ait savaş uçakları ile gemilerinin bölgede devriye yaptığı haberlerinin ardından Tayvan, ilk defa hava sahasına giren ve tanımlanamayan sivil bir İHA'yı vurduğunu açıkladı.

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TAYVAN SİVİL BİR İHA'YI VURDU

Tayvan, Çin'in bir süredir açıklarında askeri tatbikatlar düzenlemesi nedeniyle Kinmen adalarına oldukça yakın mesafeden İHA uçurmasına tepki gösteriyordu ve daha önce Çin'in bu gibi ihlallerine karşı katı önlemler alacağını ifade etmişti.

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Tayvan ordusu ilk defa hava sahasına giren ve tanımlanamayan sivil bir İHA'yı Çin'in Xiamen kentinin hemen yanında bulunan Lion adacığı yakınında vurmuş oldu.

İHA YASAKLI HAVA SAHASINA GİRİNCE VURULDU

Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, Tayvan'ın Çin'i çekilmesi için defalarca uyardıktan sonra İHA'yı vurduğunu ifade etti.

Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre İHA Lion adacığı yakınında yasaklı hava sahasına girmesinin ardından vuruldu ve denize düştü.

Gazetecilere konuşan Su Tseng-chang, Tayvan'ın birçok kez uyarıda bulunduğunu ve "(Çin'den) sınırı aşmamalarını talep ettiğini" söyledi.

"VURMAK DIŞINDA BİR SEÇENEĞİMİZ YOKTU"

Su Tseng-chang "Her seferinde çekilmeleri yönünde uyarılarımızı görmezden geldiler, kendimizi savunmak ve (İHA'yı) vurmak dışında bir seçeneğimiz yoktu. Bu defalarca uyarıda bulunulduktan sonra atılacak en uygun adımdı" dedi.

Su Tseng-chang, "Hiçbir zaman tahrik etmeyeceğiz, ve toprağımızı ve insanlarımızı korumak için en uygun adımı atacağız" dedi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan
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