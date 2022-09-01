Çin ve Tayvan arasında tansiyon düşmüyor! 62 savaş uçağı ve 7 gemi görüldü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki Tayvan ziyaretinin ardından Çin ve Tayvan arasındaki gerilim düşmüyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Çin'e ait 62 savaş uçağı ve 7 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

ÇİN'E AİT DENİZ VE HAVA ARAÇLARI İZLENİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'e ait 62 savaş uçağı ve 7 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 15'inin Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği yerin güneybatı bölümünde uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

ÇİN, PELOSİ'NİN ZİYARETİ SONRASINDA ASKERİ FAALİYETLERİNİ ARTIRDI

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini arttırdığı gözleniyor.

Dünkü uçuşlarda, önceki günlerin aksine, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna geçilmemesi dikkati çekti.

ABD'NİN ZİYARETİ VE TIRMANAN ASKERİ GERİLİM

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb, Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn ve son olarak da Arizona eyaleti Valisi Doug Ducey geçen ay içinde Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Kaynak: AA

