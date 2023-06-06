Taze anne Meltem Yılmazkaya'nın eşi bakın kim çıktı! Güldür Güldür'ün Mehtap'ı meğer...

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mehtap karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Meltem Yılmazkaya'dan geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi.

Yılmazkaya, bir süredir birlikte olduğu Kadir Doğan ile mart ayında dünyaevine girmişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı düğünlerini erteleyen çift, İspanya’da bebeklerini kucaklarına aldılar.

Bir erkek bebek dünyaya getiren başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından çocuğunun elini paylaşarak "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" notunu düşmüştü.

Çiçeği burnunda anne Meltem Yılmazkaya'nın sessiz sedasız evlendiği eşinin kim olduğu ise merak edildi. Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Yılmazkaya'nın eşi Kadir Doğan ünlü bir müzisyen. Almanya'da kendi stüdyosu olan Doğan, ‘Pure’ adlı albümünün de sahibidir.

Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Yılmazkaya, tiyatro kurslarına gitmiş ve 13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitimini almıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Meltem Yılmazkaya, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.