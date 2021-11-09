Son Dakika: Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Bingöl'deki ziyaretinde Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfretmesiyle ilgili olarak Akşener, cuma günü talihsiz bir olay yaşadıklarını belirterek Türkkan'ın sinirlerine yenik düştüğünü ifade etti.

Akşener'in açıklamasından satır başları:

Onlar sinir uçlarımızla oynadıkça biz sakin olmaya mecburuz. Bizim siyasetimizde kavga, birlik, kardeşlik vardır. Karşımızda değerlerimizi ayaklar altına almış kirli bir anlayış var. Tam da bu nedenle geçen hafta bu durumu hatırlatmış ve uyarmıştım. Milletimizin ayağına gitmemizden, memleketi karış karış dolaşmamızdan rahatsızlar. Bunu iktidarları için en büyük tehlike olarak görüyorlar. Bu yüzden her tür kötülüğü yapacaklar ama biz yolumuza devam edeceğiz.

"LÜTFÜ BEY BİR HATA YAPTI"

Nitekim, geçtiğimiz cuma talihsiz bir olay yaşadık. Cuma akşamından bu olay üzerinde tepiniyorlar. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Sinirlerine yenik düştü. Bu hatayı mazur görecek değiliz.

"KİM VARSA DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI"

Yalnız bu olay vesilesiyle AK Parti mensupları gönüllerindeki şehit ve şehit yakını ve kadın hassasiyetini keşfettiler. Muhalefetten, STK'lara kim varsa demediğini bırakmadı. Kendi eliyle rafa kaldırdığı İstanbul Sözleşmesi'ne kadar işi getirdi.

"TERÖRİSTLERİ DEVLETİN TELEVİZYONUNA ÇIKARANLAR BİZE AHKAM KESEMEZ"

Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün anasına "genelevde çalışıyor" diyenler oldu sarayda kabul edildiler. Bu ülkede başı açık kadın perdesiz eve benzer ya satılıktır ya kiralıktır denildi, elini uzatıp çekil şuradan diyen olmadı. Ellerinde şehitlerimizin kanı olan teröristleri devletin televizyonuna çıkaranlar bize ahkam kesemez. Şehitlerimizin yakınları konuşulurken yayını kestirenler bize ahkam kesemez.



