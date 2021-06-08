TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı: Kovid-19'dan daha sert gelecek

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban, buradaki sunumunda Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan tek G20 ülkesi olduğunu söyledi. Bu anlaşmaya taraf olunması halinde Türkiye'nin bir emisyon azaltma hedefi belirleyeceğine işaret eden Baban, daha sonraki süreçte bu hedefe uyulması gerektiğini kaydetti. Baban, Dünya Bankası başta olmak üzere birçok kuruluşun, ülkelere yönelik kredi programlarını emisyon azaltım hedeflerine göre belirlediğine dikkati çekerek, serbest ticaret anlaşmalarının ve dış politikaların belirlenme sürecinin de bu hedeften etkilendiğini belirtti.

SIFIR ATIK KONUSU

Sıfır atık konusunda Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomisi bulunduğunu vurgulayan Baban, bütün bakanlıklar ve kuruluşların yol haritası belirlemesi gerektiğini ifade etti.

TOBB'un Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Komitesi bulunduğunu anlatan Baban, bu grup ve komitenin çalışmalar yürüttüğünü aktardı.