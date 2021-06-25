TCL'nin giyilebilir ekranı için tarih verildi! Peki ya fiyatı ne kadar?

TCL, giyilebilir ekran konseptini bu yılın başlarında sanal olarak düzenlenen CES fuarında göstermişti. Ancak TCL'nin NxtWear G olarak adlandırdığı cihazını artık satışa sunmaya hazırlanıyor. TCL NxtWear G'nin artık satış tarihi ve fiyatı konusunda önemli bilgiler geldi.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI AÇIKLANDI

TCL, giyilebilir ekranı NxtWear G'nin Avustralya'da 899 AUD (yaklaşık 680 dolar) fiyat etiketi ile satışa çıkacağını duyurdu. NxtWear G, ülkede Temmuz ayında satışa sunulacak. Peki NxtWear G'nin özellikleri arasında neler var?

İŞTE TCL NXTWEAR G'NİN ÖZELLİKLERİ

NxtWear G, bir VR veya AR cihazı gibi değil. Cihaz, 140 inçlik bir ekrana bakıyor hissi yaratan iki adet 1080p çözünürlüğünde Sony üretimi Micro OLED panel ile geliyor. Böylece mobil cihazınız veya dizüstü bilgisayarınız için bir harici ekran görevi görüyor. Giyilebilir ekran, en yeni MacBook'lar, iPad Pro'lar ve Samsung Galaxy S21 serisi telefonlar da dahil olmak üzere, USB-C DisplayPort çıkışı sağlayan telefonlarda, tabletlerde ve dizüstü bilgisayarlarda çalışabiliyor.

TCL NxtWear G, bir cihaza takıldığında direkt olarak cihazdaki içeriği 16:9 ekran formatı şeklinde gözünüzün önüne getiriyor. Çerçevelerinde stereo hoparlörler bulunan NxtWear G, TCL'nin belirttiğine göre 130 g ağırlığında.

