TDi-TDCi-MJet-CDTi-CRDi-DCi-D4D-Skyactiv D Karşılaştırması

Düşük hacim dizel motorların markalara göre özellikleri

Tablomuzu incelemeye geçmeden önce kullandığımız verilerle ilgili birkaç önemli not düşelim;

İlk olarak; Tüm veriler manuel şanzımana sahip modellere ait. Manuel versiyonları seçmemizin nedeni ise, araçların otomatik şanzıman olarak farklı tipleri tercih etmesi ve bazılarında otomatik şanzıman da bulunmaması olarak gösterilebilir. Eşit bir karşılaştırma için tümünü manuel şanzıman seçmek şarttı. Türkiye’de satılmayan bazı manuel şanzımanlı araçların değerlerini markaların Almanya sitesinden elde ettik. (Ford Focus ve Peugeot 308)

İkincisi; Örnek araçları C Segmenti HB araçlardan seçtik. Ancak Toyota’da C Segmenti araçlarda rakiplerine göre oldukça geride bir 1.4lt motor kullanıldığı için, onun yerine C Segmenti MPV ve D Segmenti modellerinde kullanılan BMW tasarımı 1.6lt motoru karşılaştırmaya dahil ettik.

Üçüncüsü; Honda Civic HB teknik verileri 2018 yılında satışa sunulacak yeni jenerasyon dizel motor için geçerli. Bu nedenle henüz açıklanmayan maksimum hız ve ağırlık verileri yer almıyor.

Dördüncüsü; Renault’un bir de yaygın olarak kullanılan 1.5lt dizel seçeneği mevcut ancak listedeki motorlar ile performans olarak daha denk olabilmesi için 1.6lt seçeneğini tercih ettik.