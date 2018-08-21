HABER

TDV'den Makedonya'da kurban bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 18:05 | Son Güncelleme

TDV'den Makedonya'da kurban bağışı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin ortaklaşa yaptığı organizasyonda Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kurban kesimi gerçekleştirildi.

Üsküp'e bağlı Studeniçan köyündeki bir mezbahada, 700 hisselik 100 büyükbaş hayvan vekaletle kesildi.

Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bütün vekalet veren kardeşlerimizin isimleri tek tek okunuyor ardından kesecek olan kasaba vekalet veriliyor, bilahare tekbirler getiriliyor, ondan sonra kurbanımız hem dini usullere göre hem de hijyen şartlarına göre bu mezbahada kesiliyor." dedi.

Et dağıtımının özel donanımlı araçlarla Doğu Makedonya ve diğer bölgelerde yapıldığını dile getiren Alkan, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganı altında Makedonya'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

TDV temsilcisi Yusuf Yıldız da Makedonya'nın farklı bölgelerinde yaklaşık 60 köye ulaşıp kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını ifade etti.

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
Bergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandıBergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandı
Kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybettiKalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban Makedonya (TDV) Üsküp

En Çok Okunan Haberler

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM'de intihar girişimi

TEM'de intihar girişimi

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Tunceli’de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli’de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

AK Partili'li vekilin imam kardeşine TBMM'de görev

Aleyna'nın babasından ağlatan istek

Aleyna'nın babasından ağlatan istek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.