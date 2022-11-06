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Tek bir kişiye çıkarsa... Dünya rekoru! ABD'de büyük ikramiye dudak uçuklatan rakama ulaştı

06.11.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin ünlü lotosu Powerball’da büyük ikramiye akıllara durgunluk veren bir rakama ulaştı. 1,9 milyar dolara ulaşan büyük ikramiye, bu rakamla dünya rekoru kırdı. Eğer bu ikramiye tek bir kişiye çıkarsa o kişi, lotodan tek seferde en fazla para kazanan talihli olacak ve bir dünya rekoru daha kırılacak.

Tek bir kişiye çıkarsa... Dünya rekoru! ABD'de büyük ikramiye dudak uçuklatan rakama ulaştı

ABD’nin ünlü lotosu Powerball 39 haftadır devretmesinin ardından büyük ikramiye 1,9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı. ABD’nin 45 eyaleti, başkent Washington DC, Porto Riko ve Virgin Adaları’nda çekilen lotoda, oynayanların büyük ikramiye için 6 rakamın hepsini bilmesi gerekiyor.

TEK BİR KİŞİYE ÇIKARSA...

Tüm rakamları bilme ihtimali 292,2 milyonda 1 olan lotoda, söz konusu büyük ikramiyenin tek bir kişiye çıkması halinde lotodan tek seferde en fazla para kazanan talihli olarak dünya rekoru kıracak.

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BİR ÖNCEKİ REKOR İKRAMİYE 3 KİŞİYE GİTMİŞTİ

Bir önceki rekor ikramiye olan 1,59 milyar dolar, 3 talihli arasında bölüştürülmüştü. Powerball’da en son 3 Ağustos’ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania’ya çıkmıştı.

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Tahlililer, tek seferde veya 29 yılda taksitli şekilde ödüllerini alabiliyorken, büyük ikramiye federal ve yerel vergilere tabii tutuluyor. (İHA)

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