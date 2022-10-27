50 TL ile hayatı değişti! Büyük ikramiyeyi kazandı: Çok heyecanlıydı, biraz sakin olmasını söyledim

Batman'da bir büfeden satın alınan 50 TL'lik Kazı Kazan kuponuna 4 milyon TL'lik büyük ikramiye çıktı. Adının gizli kalmasını isteyen talihliyle İstanbul'a gidip parayı aldıklarını ifade eden büfeci "Önce kendi hesabıma, ardından müşterimin hesabına aktardım. Sanki bana çıkmış gibi bir duyguya büründüm. Bu olaydan sonra müşteri sayımız çok arttı, her gelen Kazı Kazan istiyor" dedi.

50'LİK KAZI KAZANA BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI

Meydan Mahallesi'ndeki büfeden satın alınan 50 TL'lik Kazı Kazan kuponuna 4 milyon TL'lik büyük ikramiye çıktı. Büyük ikramiyenin talihlisi, kuponunu kontrol ettirdiği büfe sahibi Naif Sökmen'den isminin gizli kalmasını istedi. Daha sonra talihli ile birlikte uçakla İstanbul'a giden Sökmen, büyük ikramiyeyi kendi adına çekti. Daha sonra talihliye, ikramiyeyi havale etti.

"ÇOK HEYECANLIYDI, BİRAZ SAKİN OLMASINI SÖYLEDİM"

Talihlinin büfeyi kapattığı sırada geldiğini belirten Naif Sökmen, "Bir grup gelerek Kazı Kazan alışverişi yaptılar. İçlerinden biri de büyük ikramiyeyi kazandığını söyledi. İçeriye aldım, kartı makineye okuttuktan sonra 4 milyon TL kazandığını gördük. Çok heyecanlıydı, biraz sakin olmasını söyledim. 'Paranı sana vereceğim, bana ait' dedim. Hemen uçak biletimizi kestik, İstanbul'a gittik, parayı aldık. Önce kendi hesabıma, ardından müşterimin hesabına aktardım. Sanki bana çıkmış gibi bir duyguya büründüm. Bu olaydan sonra müşteri sayımız çok arttı, her gelen Kazı Kazan istiyor" dedi.

Kaynak: DHA

