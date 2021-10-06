Tek çantayla seyahat etmek isteyenlere en kullanışlı sırt çantası önerileri

Sırt çantaları "Issız adaya düşersen yanına ne alırsın?" sorusunun ilk maddesi olabilecek kadar önemli ancak onları kullanırken omzumuza ve belimize ekstra yük bindirmemek için ergonomik olmasına dikkat etmemiz gerek. Yani omuzlara eşit yük bindirecek, mümkünse çantanın kendi ağırlığının fazla olmadığı, işlevsel bölmelere sahip bir ürün tercih etmek işimizi kolaylaştırabilir. Böyle bir ürünü nereden bulabileceğinizi düşünüyorsanız sizin için en kullanışlı sırt çantalarına yer verdiğimiz listemize bakabilirsiniz. Evet, her şeyi içine sığdırabileceğiniz sırt çantaları var!

Her Şeyin Sığacağına Garanti Veriyoruz

Seyahate giderken aklınız hala götüremediğiniz eşyalarda kalıyorsa, bu çantayı tercih ederek sorunu çözebilirsiniz. Geniş hacmi sayesinde kıyafetten elektronik ürünlere, ayakkabıdan kişisel bakım malzemelerine kadar dilediğiniz her şeyi yanınıza alabilirsiniz. Kulplarındaki kalın dolgu sayesinde omuzlarınıza ve sırtınıza ağırlık yapmadan konforlu bir taşıma deneyimi sağlar. Ön tarafında bulunan elastik bölmelere, daha az yer tutan ve hızlı bir şekilde ulaşmanız gereken bilet, pasaport, kimlik gibi belgelerinizi koyabilirsiniz. Asma aparatları ile ekstra ekipmanları sabitleyerek onları daha kolay taşıyabilirsiniz. Yağışlı mevsimler için yağmur kılıfı da bulunan bu çanta ile eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz.

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İş Seyahatlerinize Konforlu Bir Dokunuş Yapın

Çanta ve valiz konusunda namını duyuran Samsonite, sırt çantaları için mükemmel tasarımlar yapıyor. Çantalarının ergonomik olarak rahat olması, kullanım kolaylığı sağlaması ve çok fonksiyonlu olması da markanın tercih edilmesini sağlıyor. Samsonite'ın bu sırt çantası ise en arkada bilgisayar ve aksesuarları için bir bölme bulundururken en önde de kişisel eşyalar için kolay erişilebilir bir bölmeye yer veriyor. Aradaki körüklü bölme ise ihtiyaca göre genişletilebiliyor. Seyahate çıkarken yanınıza almanız gereken belgeler, biletler, pasaportlar gibi pek çok küçük ve önemli eşyalar için ayrı bölmelere sahip. Dayanıklı yapısı sayesinde içine koyduğunuz malzemeleri dış etkenlerden koruyor.

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Seyahate giderken spor tarzınıza uygun ve kullanımı rahat bir çanta arıyorsanız doğru yerdesiniz! Geniş bölmelere sahip bu çantanın içine ister kıyafetlerinizi, ister ayakkabılarınızı, ister takılarınızı veya kişisel bakım malzemelerinizi koyun, hepsine yetecek kadar yer var! Sağlam astarı ve dış yapısı sayesinde bütün ağırlıkları taşıyabilir. Hafif kulpları omzunuza, omurganıza ve boynunuza basınç yapmaz, bel bölgesini korur. Sadece seyahat için değil, dilerseniz günlük hayatınızda spora ya da okula giderken tercih edebilirsiniz.

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Askerlerin Bir Bildiği Var!

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Koskoca asker postallarını bile taşıyan asker çantalarını bilmeyen var mı? 50 litrelik kapasitesiyle içine aklınıza gelebilecek her şeyi koyabileceğiniz bu çanta ile uzun süren seyahatlere bile çıkabilirsiniz. Çok bölmeli ve fermuarlı cepleri, fileli iç cepleri ve ön tarafta yer alan küçük bölmelerle eşyalarınızı organize edebilir, aradığınızı kolaylıkla bulabilirsiniz. Ağırlığa dayanıklı yapısı ve güvenlik kemerleri sayesinde güvenli bir taşıma sağlar. Havalandırılmış file dolgulu sırt bölgesi ve kulpları ile yüklerinizin ağırlığını hissetmezsiniz.

Doğa yürüyüşleri, kamplar, dağ tırmanışları için eşsiz olan bu modeli buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Dağcıların Sırrını Açıklıyoruz!

Dağcıların onca tırmanışa ve günler süren yolculuklara dayanmalarının en büyük nedeni geniş hacimli sırt çantaları! Dağcı çantalarının içi öyle geniş ki, dağcılar ihtiyaç duydukları ne varsa yerleştirebiliyorlar. Siz de böyle geniş hacimli bir çanta ile dilediğiniz yolculuğa hiç korkmadan çıkabilirsiniz. Yüksek kaliteli kanvas malzemesi ile ağırlık yapmayan ve kıyafetten bilgisayara, ayakkabıdan montlara kadar her şeyi içine alan bu çantayı hem sırt çantası hem de küçük valiz gibi kullanabilirsiniz. Yan tarafındaki kulpu ile farklı şekillerde taşımayı deneyebilirsiniz.

Dağcı cesareti olanlar tıklasın!

Sporcu ve Kampçılar Eksik mi Kalsın?

Sık sık seyahat eden sporcular veya kampçılar içine birçok şeyi sığdırabilecekleri, rahatlıkla taşıyabilecekleri sağlam bir çantaya ihtiyaç duyabiliyorlar. Salomon markalı sırt çantası tam da böyle bir işleve sahip! Geniş hacmi sayesinde içine ihtiyacınız olan her şeyi koyabilir, rahat bir şekilde taşımanız için tasarlanmış kulpları ile yollara meydan okuyabilirsiniz. 30 litrelik hacmi, genişletilmiş yan cepleri, ek ekipmanlar taşıyabilmek için birden fazla halka ve kayışa sahip olması, daha güvenilir olması için dizayn edilen dolgulu astarı sayesinde daha konforlu yolculuklar yapabilirsiniz.

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Basit Ama Etkili Bir Modele Ne Dersiniz?

Sadece 220 gram ağırlığında olan bu çantanın içine kıyafetlerinizi, aksesuarlarınızı, elektronik aletlerinizi, kitap veya defterlerinizi sığdırabilirsiniz. Sportif görünümü ve hafifliği ile rahat bir yolculuk geçirmenize yardımcı olur. Dolgu astarı sayesinde sırtınızı ve omuzlarınızı rahatsız etmez. Fermuarlı ana bölmesinin içinde bulabileceğiniz gizli bölgeler ile içine koyduğunuz her şeyi sınıflandırabilirsiniz. Ön tarafındaki bantlı bölmeye kolay ulaşabileceğiniz belgeleri koyabilir, fileli yan ceplerde içeceğinizi güvenle taşıyabilirsiniz. Oldukça geniş hacme sahip bu çantayı sadece seyahatlerde değil, günlük hayatta da kullanabilirsiniz.

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Kış Mevsimlerinin Kurtarıcısı Su Geçirmez Sırt Çantası!

Soğuk ve yağışlı mevsimlerde çantalarımızın içine koyduğumuz eşyaların ıslanmadan kalabilmesi, kendimizi yağmurdan sakınırken bir de onları düşünmek zorunda kalmamamız büyük bir rahatlık doğrusu. Geniş hacmi, dayanıklı yapısı ve güvenlik kemerleri ile konforlu bir taşıma deneyimi sunan bu çantayla tanışmak istemez misiniz? En büyükten en küçüğe farklı boylardaki gözlerine seyahate giderken ihtiyacınız olan her şeyi koyabilirsiniz. Küçük bölmelere özel eşyalarınızı veya telefon, cüzdan gibi kolay ulaşılması gereken ürünlerinizi koyabilir, fermuar kolaylığıyla ihtiyaç duyduğunuz an pratik bir şekilde çıkarabilirsiniz.

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Sırt Çantanızla Telefonunuzu Şarj Etmek İster miydiniz?

Seyahate giderken yanımıza almamız gereken en önemli şey, şarj aletimiz ve olası durumlara karşı powerbank. Peki, seyahat ederken sadece powerbanki çantanızın yan gözüne koyarak herhangi ekstra bir kablo ihtiyacı olmadan telefonunuzu şarj etmek istemez miydiniz? My Valice markasının USB girişli akıllı sırt çantası ile bu mümkün. Bölmeli geniş gözleri, ön tarafında bulunan bantlı ve fermuarlı alanları ile rahat bir kullanım sunarken yan cebinde bir USB girişi var. Bu girişe telefonunuzu takarak şarj edebilir, yolculuğunuz ne kadar sürerse sürsün şarj endişesi yaşamadan devam edebilirsiniz.

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Kalite Tesadüf Değil!

Sırt çantası önerileri listesinde Herschel'e yer vermemek olmaz doğrusu. Kaliteli kumaşı ve ergonomik tasarımı, rengarenk modelleriyle gönüllere taht kuran markanın sırt çantasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Bir yandan dağcılık ruhu barındıran, diğer yandan tüm teknolojik ihtiyaçlarınıza yönelik tasarlanan bu çantalar seyahatlerinize keyifle eşlik eder. 14 litrelik hacmi, organize bir şekilde eşyalarınızı koymanızı sağlayan bölmeleri, kulaklık bağlantı noktası bulunan yan cebi sayesinde yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz. Laptop bölmesi ile elektronik eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz.

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