HABER
  4. Tekirdağ'da cinayeti itiraf eden şüpheli ile çalıştığı kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da cinayeti itiraf eden şüpheli ile çalıştığı kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 22:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da cinayeti itiraf eden şüpheli ile çalıştığı kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir çiftlikte çatıştığı iş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ile bir başka çalışan gözaltına alındı.

İlçe jandarma komutanlığına giden Afganistan uyruklu H.K. Kızılpınar Mahallesi'nde çalıştıkları çiftlikte iş arkadaşını öldürdüğünü ve cesedi Kızılpınar Deresi'ne gömdüğünü itiraf etti.

İtiraf üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları aramada Afganistan uyruklu Norullah'ın (27) cesedine ulaştı.

Soruşturmayı genişleten ekipler H.K. ile beraber aynı çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu H.N'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
GÜNCELLEME 2 - Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulunduGÜNCELLEME 2 - Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu
En mutlu günleri kabusa döndü! Damat kanlar içinde kaldıEn mutlu günleri kabusa döndü! Damat kanlar içinde kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy Kızılpınar Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Erdoğan'la görüştü

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Erdoğan'la görüştü

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı!

İzmir'de CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' demişti! Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Şanlıurfa'da maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı

En mutlu günleri kabusa döndü! Damat kanlar içinde kaldı

İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da ele geçirildi

İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da ele geçirildi

İstanbul'da korkutan yangın! Kafenin çatısı bir anda alev aldı!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul Emniyeti'nde flaş atamalar!

İstanbul Emniyeti'nde flaş atamalar!

Filipinler’de volkanik tsunami alarmı! Alarm seviyesi 4'e yükseldi, her an patlayabilir!

Alarm seviyesi 4'e yükseldi! Artık her an olabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.