'Teklif götürdü' iddiası olay oldu! Herkes 'Mansur Yavaş' diyordu ama Meral Akşener ters köşe mi yapacak?

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili meraklı bekleyiş sürerken gözler 14 Kasım'da 6'lı masanın yeniden bir araya geleceği toplantıya çevrildi. Toplantıda kritik gelişmelerin ele alınması beklenirken, ortaya atılan yeni bir iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı adayı arayışlarını sürdüren muhalefet cephesinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in görüşme trafiği gündem oldu.

MERAL AKŞENER'DEN MANSUR YAVAŞ'A ADAYLIK TEKLİFİ

Eski CHP Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'ın aday olacak isimle ilgili ortaya attığı iddiaya göre İYİ Parti lideri Akşener Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Yarkadaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Mansur Yavaş'a, Meral hanım aynen şunu söylüyor: 'Mansur bey, eğer cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüyorsanız, çıkın açıklayın. Biz de sizi destekleyelim.'

YAVAŞ'TAN "SESSİZ" YANIT

Yarkadaş, Akşener'in teklifi üzerine Yavaş'ın "10 saniye sessizliğe büründüğünü, ortamda sessizliğin hakim olduğunu" dile getirirken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mansur Yavaş 10 saniye boyunca, Meral hanımın yüzüne bakmasına rağmen hiçbir şey söylemiyor. Meral hanım, Mansur beyden herhangi bir tepki alamayacağını görünce konuyu değiştirmek zorunda kalıyor. Konu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dönüyor."

"AKŞENER TOPLANTIYA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK KATILACAK"

"Meral Hanım yeni arayış içine girdi" diyen Yarkadaş, Akşener'in cumuhurbaşkanlığı adaylığının yeniden gündem geldiğini söyledi. Yarkadaş, "muhtemelen 14 Kasım Pazartesi günü 81 il başkanı bir imza toplayarak Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyecekler. Böylece; Meral Akşener 14 Kasım günü yapılacak 6'lı masa toplantısına il başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olarak katılacak." diye konuştu.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ankara kulislerini hareketlendiren iddialar sonrası gazeteci Aytunç Erkin'in canlı yayında kullandığı ifadeler dikkat çekti. TV 100 canlı yayınına katılan Erkin, Akşener'in ters köşe yapabileceğini söyledi.

"AKŞENER'İN YAVAŞ GİBİ BİR TERCİHİ YOK"

Erkin şu ifadeleri kullandı;

"'Kazanacak aday' cümlesi kritik bir cümledir. 7 kere 'ben aday olmak istiyorum' diyen birine 'ben kazanacak adayla yola çıkmak istiyorum' diyorsan, benim şüphelerim var demek istiyorsundur. Ama bence Mansur Yavaş'ın adaylığı da söz konusu değil. Akşener'in Yavaş gibi bir tercihi yok. Süreci biraz daha izleyecektir Akşener. Yılbaşına kadar geçecek sürede ne olacağını göreceğiz ve ozaman da bu aday açıklanacaktır."



