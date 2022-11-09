Mansur Yavaş'ın "sessiz" yanıtı her şeyi değiştirdi! "14 Kasım'da adaylığını açıklayacak" iddiası: Akşener için çok tartışılacak hamle

14 Kasım'da 6'lı masa yeniden bir araya gelecek. Gündemde "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak" tartışmaları devam ediyor. Ancak gazeteci Yarkadaş'ın iddiasına göre İYİ Parti bu tartışmaları yorucu buluyor ve sonlanmasını istiyor. Üstelik bunun için ABB Başkanı Mansur Yavaş'a açık bir teklif de sunuldu ancak Yavaş bu teklifi "sessizlik" ile karşıladı. Mansur Yavaş dışında adı adaylık için çok konuşulan iki isim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsa da İYİ Parti'nin bu isimlere de sıcak bakmadığı belirtiliyor. Genel başkanları Akşener'in aday olmasını istediklerini zaman zaman dile getiren İYİ Partililer, iddiaya göre 6'lı masanın pazartesi günkü toplantısına Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olarak gitmesini sağlayacak bir hamlenin peşinde. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun masa liderlerine adaylığını sunması durumunda Akşener'in vereceğini öne sürdüğü karşılığı da anlattı. Siyasetin gündemine bomba gibi düşecek iddiadan ayrıntılar şu şekilde...

AKŞENER'DEN YAVAŞ'A AÇIK TEKLİF: ADAYLIĞINI AÇIKLAYIN, DESTEKLEYELİM

Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, tv100'de konuk olduğu programda Akşener ile dar bir grup kurmay heyetinin bir süre önce Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiğini ifade etti ve şöyle konuştu:

"Mansur Yavaş'a, Meral Hanım aynen şunu söylüyor: 'Mansur Bey eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüyorsanız, çıkın açıklayın. Biz de sizi destekleyelim.'

YAVAŞ'TAN "SESSİZ" YANIT

Yarkadaş, Akşener'in teklifi üzerine Yavaş'ın "10 saniye sessizliğe büründüğünü, ortamda sessizliğin hakim olduğunu" dile getirirken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mansur Yavaş 10 saniye boyunca, Meral Hanım'ın yüzüne bakmasına rağmen hiçbir şey söylemiyor. Meral Hanım, Mansur Bey'den herhangi bir tepki alamayacağını görünce konuyu değiştirmek zorunda kalıyor. Konu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dönüyor."

"ADAYLIK TARTIŞMASI BİTSİN"

Akşener'in neden Mansur Yavaş'a yöneldiğini açıklayacağını belirten Yarkadaş şöyle devam etti:

"İYİ Parti, İl Başkanları bir süre önce bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda, İYİ Parti İl Başkanlarının yüzde 65-70'e yakını Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı görmek istediklerini, diğer bir bölümü ise Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde, İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabileceğini gördüler. Bu istişare sonrası Meral Hanım, yakın kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının artık yorucu bir hale geldiğini bu yüzden bu tartışmanın bir an önce sonlandırılmasını istediği, en doğru adayın da Mansur Yavaş olabileceğini, çünkü il başkanlarının büyük çoğunluğunun Meral hanımdan yana tavır koyduğunu söylüyor."

"MERAL HANIM YENİ ARAYIŞ İÇİNE GİRDİ"

Mansur Yavaş'ın tepki vermemesi üzerine Meral Akşener'in yeni arayışa girdiğini öne süren Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun isminin gündemde olmadığını söyledi.

"AKŞENER TOPLANTIYA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK KATILACAK"

Yarkadaş, konuşmasının devamında siyasetin gündeminde çok konuşulacak bir iddiayı daha dillendirdi. Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili iddiasını Yarkadaş şu ifadelerle anlattı:

"İYİ Parti'nin İl Başkanları, Mansur Yavaş'ın sessiz kalması üzerine muhtelemen 14 Kasım Pazartesi günü 81 İl Başkanı bir imza toplayarak, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyecekler. Böylece; Meral Akşener 14 Kasım günü yapılacak 6'lı masa toplantısına İl Başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olarak katılacak.

"KEMAL BEY 'BEN ADAYIM' DERSE..."

"Meral hanımın Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemediğini daha önce de anlatmıştım. İl başkanları imzayı toplayıp, adayımız siz olun çağrısı yaparsa, Meral Hanım'ın bunu görmezden gelemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü; Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.

6'lı masada adaylık gündeme geldiği gün, Kemal Bey 'eğer ben adayım' derse, Meral Akşener şunu diyecek:' Adaylık sizin en doğal hakkınız, ancak burada bir 6'lı masa var, ben sizin adaylığınızı kendi partimle İYİ Parti yönetimiyle konuşayım ve bunu Genel İdare Kurulu'nda değerlendirmeye alayım' diyecek. Bir anlamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını GİK'te oylatacak.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına da sıcak bakmıyor. İmamoğlu'nun otokratik eğilimleri olduğunu düşünüyor."