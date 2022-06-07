WhatsApp Web QR kodsuz giriş: WhatsApp Web'e QR kod olmadan giriş yapılır mı?

WhatsApp Web, aynı anda iki farklı cihazdan senkronize bir şekilde WhatsApp kullanımını mümkün kılar. Bir tablet, bilgisayar veya herhangi bir cihaz ile WhatsApp Web kullanımı mümkündür. Telefonunuzda olan bilgiler aynı şekilde ikinci bir cihazdan WhatsApp Web’e giriş yaptığınızda söz konusu cihaza aktarılır. WhatsApp Web'e QR kod olmadan giriş yapılır mı?

Telefondan WhatsApp Web'e nasıl girilir?

WhatsApp Web'e giriş yapmadan önce telefonunuzun ve giriş yapacağınız cihazın internet bağlantısının var olması gerekmektedir.

Telefondan WhatsApp Web’e giriş sağlayabilmek için;

İlk önce internet tarayıcınızdan web.whatsapp.com adresine gidin.

Daha sonra telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

Android cihazlar için, Sohbet>Diğer Seçenekler>WhatsApp Web’e tıklıyoruz.

iPhone kullanıcısı iseniz, Ayarlar>Bağlı Cihazlar>Cihaz Bağla seçeneklerine tıklıyoruz.

Son olarak bilgisayar ekranında bulunan QR kodu telefonunuzun arka kamerası ile taratın.

Bu adımları sırası ile takip ettiğinizde, işlem başarıyla gerçekleşmiş olacaktır.

Ayrıca giriş yapmış olduğunuz cihazdan çıkış yapmak isterseniz telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

Android için; dikey üç nokta simgesinden sırası ile Diğer seçenekler>Bağlı cihazlar

iPhone için; WhatsApp ayarlar>Bağlı cihazlar

Daha sonra bir cihaza basın ve Çıkış yap dedikten sonra işlem gerçekleşmiş olacaktır.

WhatsApp Web'e QR kod olmadan giriş yapılır mı?

Tablet veya bilgisayardan WhatsApp Web’e giriş sağlayabilmek için bir QR koda sahip olmamız gerekmektedir. QR kod WhatsApp kullanıcıları için kişisel verilerin korunmasına yönelik geliştirilmiştir. WhatsApp Web’e QR kod olmadan giriş sağlamak mümkün değildir.

WhatsApp Web’e giriş sağlanırken herhangi bir kullanıcı adı ve parola ile giriş yapmak mümkün değildir. Bu yüzden kullanıcıların bir QR koda sahip olması gerekmektedir. QR kod ile giriş sağlandığı takdirde güvenli bir erişim senkronize edilmiş olacaktır.

Ayrıca, ilk defa WhatsApp Web’e giriş sağlamıyorsanız yani daha önce herhangi bir cihaz ile telefonunuzu senkronize edip oturumunuzu kapatmadığınızda, tekrardan QR kod talep edilmez. Ancak bu şekilde WhatsApp Web QR kodsuz giriş sağlanabilmektedir. Eğer ilk defa telefonunuz ile WhatsApp Web’e giriş sağlayacaksanız, QR kod olmadan giriş yapmanız mümkün değildir.

