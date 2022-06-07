WhatsApp Web QR kodsuz giriş: WhatsApp Web'e QR kod olmadan giriş yapılır mı?

WhatsApp Web, aynı anda iki farklı cihazdan senkronize bir şekilde WhatsApp kullanımını mümkün kılar. Bir tablet, bilgisayar veya herhangi bir cihaz ile WhatsApp Web kullanımı mümkündür. Telefonunuzda olan bilgiler aynı şekilde ikinci bir cihazdan WhatsApp Web’e giriş yaptığınızda söz konusu cihaza aktarılır. WhatsApp Web'e QR kod olmadan giriş yapılır mı?
WhatsApp Web'e giriş yapmadan önce telefonunuzun ve giriş yapacağınız cihazın internet bağlantısının var olması gerekmektedir.
Telefondan WhatsApp Web’e giriş sağlayabilmek için;
Bu adımları sırası ile takip ettiğinizde, işlem başarıyla gerçekleşmiş olacaktır.
Tablet veya bilgisayardan WhatsApp Web’e giriş sağlayabilmek için bir QR koda sahip olmamız gerekmektedir. QR kod WhatsApp kullanıcıları için kişisel verilerin korunmasına yönelik geliştirilmiştir. WhatsApp Web’e QR kod olmadan giriş sağlamak mümkün değildir.
WhatsApp Web’e giriş sağlanırken herhangi bir kullanıcı adı ve parola ile giriş yapmak mümkün değildir. Bu yüzden kullanıcıların bir QR koda sahip olması gerekmektedir. QR kod ile giriş sağlandığı takdirde güvenli bir erişim senkronize edilmiş olacaktır.
Ayrıca, ilk defa WhatsApp Web’e giriş sağlamıyorsanız yani daha önce herhangi bir cihaz ile telefonunuzu senkronize edip oturumunuzu kapatmadığınızda, tekrardan QR kod talep edilmez. Ancak bu şekilde WhatsApp Web QR kodsuz giriş sağlanabilmektedir. Eğer ilk defa telefonunuz ile WhatsApp Web’e giriş sağlayacaksanız, QR kod olmadan giriş yapmanız mümkün değildir.
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