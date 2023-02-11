"Telefonla konuşmuştuk 'Türkiye'ye geliyorum önemli şeyler söyleyeceğim' demişti" Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatının ardından...

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın yaşamını yitirmesinin ardından siyasi isimlerden baş sağlığı mesajları ve önemli açıklamalar geldi. Acı haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Özellikle Emekli Büyükelçi Onur Öymen'in sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

"'TÜRKİYE'YE GELİYORUM, ÖNEMLİ ŞEYLER SÖYLEYECEĞİM' DEMİŞTİ BANA"

Tv 100 yayınına telefonla bağlanan Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Baykal ile ilgili "2-3 gün önce Strazburg'taydı, Avrupa Konseyi Toplantısı’ndaydı. O zaman telefonla konuşmuştuk. ‘Türkiye’ye geliyorum, bir televizyon programı yapacağım ve önemli şeyler söyleyeceğim’ demişti bana. Maalesef kısmet olmadı. Herhalde önemli mesajlar verecekti. Önemli açıklamalar yapacağını, görüşlerini ifade edeceğini söylemişti. Biz de merakla bekliyorduk. Çok yazık oldu. Ailesine, eşine, çocuklarına baş sağlığı diliyorum. Allah başka acı vermesin onlara da. En son konuştuğumuzda sağlığını sordum, bana şöyle böyle dedi. Her zaman çok iyiyim derdi. Belli ki son zamanlarda bir rahatsızlık hissediyordu. Tam ayrıntısını bilemeyeceğim." şeklinde konuştu.

"HER ŞEYDEN EVVEL DEVLET ADAMIYDI"

Yayına bağlanan Eski Devlet Bakanı Masum Türker ise "Kendisiyle özellikle 1995 yılından sonra fiili olarak yakınlaşarak, görüştüm. Her şeyden evvel devlet adamıydı. Devleti partinin önünde tutan bir kişiydi, zaten Türkiye’nin ihtiyacı olan devlet adamlarıydı." ifadelerini kullandı.

"TÜM SEVENLERİNE VE CHP CAMİASINA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİN ÖNÜNDE KARA TAHTADA TEBEŞİR KULLANAN BENİ..."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Öğrencilerimin önünde kara tahtada tebeşir kullanan beni, milletimizin önüne çıkaran, siyaset yapmamı sağlayan değerli büyüğüm, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımı yaptı.

"VEFATINI ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİM"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Önceki Genel Başkanım Sayın Deniz Baykal’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Memlekete ve partimize politik mücadelesi ile büyük katkılar sundu. Ailesinin, CHP ailemizin, ulusumuzun başı sağ olsun." dedi.



