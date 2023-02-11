Son dakika haberi: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yaşamını yitirdi! Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu

Son dakika haberi: Deniz Baykal hayatını kaybetti. Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan Baykal'ın vefatını Kılıçdaroğlu duyurdu. TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve bakanlık gibi birçok görev üstlenen Baykal'ın uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği, son zamanlarda TBMM'deki toplantılara katılamadığı biliniyordu. 10 yıl boyunca CHP'nin genel başkanlığını yapan Baykal, 2010'da bıraktığı görevi Kılıçdaroğlu'na devretmişti.

KILIÇDAROĞLU: BİZE MÜCADELELERLE DOLU BİR HAYAT ÖYKÜSÜ BIRAKTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu Baykal'ın vefatını duyurduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."



