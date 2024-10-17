Telefononu suya düşürdü! Dalgıca 10 bin TL ödeyerek telefonunu buldu... "İyi çalışmış bari 10 bin TL boşa gitmemiş"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde genç bir kadın telefonuyla ilgilendiği sırada telefonunu denize düşürdü.

Telefonunu geri almak isteyen kadın bir dalgıçla anlaştı ve ona 10 bin TL ödeme yaptı. Telefonun sorunsuz bir şekilde çalışması hem kadını şaşırttı hem de sevindirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İyi çalışmış bari 10 bin TL boşa gitmemiş" yorumunu yaptı. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "O paraya yeni telefon alamazdın çok iyi yapmışsın" yorumunu ekledi.