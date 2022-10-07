Telegram'ın kurucusu 'WhatsApp'tan uzak durun' dedi! Arkasında çarpıcı bir neden saklı

WhatsApp bugünlerde milyarlarca kullanıcıya sahip. En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp dışında Telegram ve Signal gibi WhatsApp alternatif uygulamalar da mevcut ve bu uygulamalar da en az WhatsApp kadar öne çıkıyorlar. Kimisi daha güvenli olduklarını, kimisi ise gizliliğe öbüründen daha çok önem verdiğini iddia ediyor. Ancak bu uygulamalardan birisinin kurucu ortağından, WhatsApp hakkında çok çarpıcı bir açıklama geldi. Evet, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan bahsediyoruz.

"BAŞKA BİR MESAJLAŞMA UYGULAMASINI KULLANIN, WHATSAPP'I DEĞİL!"

Telegram'ın kurucularından olan Rus teknoloji milyarderi Pavel Durov, telefonlarının hacklenmesini önlemek için, insanları WhatsApp dışında "başka herhangi bir mesajlaşma uygulamasını" kullanmaya çağırdı. Diğer bir deyişle, "Mesajlaşmak için istediğiniz uygulamayı kullanın, ancak WhatsApp hariç" dedi. Peki Durov'un çağrısının arkasında ne veya neler saklıydı?

İŞTE WHATSAPP ÇAĞRISININ ARKASINDAKİ NEDEN...

Durov'un çağrısının arkasında geçen hafta WhatsApp tarafından açıklanan ve bir bilgisayar korsanının bir kişinin telefonunu, numaralarına kötü amaçlı bir video göndererek ele geçirmesine izin veren bir güvenlik sorunu vardı.

Durov, açıklamasında bu soruna atıfta bulunarak, "Hacker'lar, WhatsApp kullanıcılarının telefonlarındaki her şeye tam erişime sahip olabilir" ifadelerini kullandı ve ekledi;

“Her yıl WhatsApp'ta kullanıcılarının cihazlarındaki her şeyi riske atan bir sorun hakkında bilgi alıyoruz. Dünyanın en zengin insanı olmanızın bir önemi yok. Telefonunuzda WhatsApp yüklüyse, tüm verilerinize, cihazınızdaki her uygulamaya erişilebilir.”

Rus teknoloji milyarderi, güvenlik açıklarının hükümetlerin, kolluk kuvvetlerinin ve bilgisayar korsanlarının şifrelemeyi ve diğer güvenlik önlemlerini atlamasına izin vermek için "arka kapılara yerleştirildiğini" öne sürdü.

Durov daha önce de temel değişiklikler yapılmadığı sürece "WhatsApp'ın asla güvenli olmayacağını" iddia etmişti.

