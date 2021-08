Temizlemek çok kolaymış! Kararan ocak gözlerini temizleme yolları

Hemen hemen her evde, her gün yemek pişer. Evi mis gibi kokular sarar. Yemek saati gelince ise evdeki herkes masa başına toplanır ve o lezzetli yemeklerin keyfi çıkarılır. Ancak her güzel şey gibi, güzel yemeklerin de bir bedeli var; yağ ve kir! Peki, bu bedel yüzünden kararan ocak gözleri nasıl temizlenir?

Yağ ve kirden en çok nasibini alan ise ocak ve ocak gözleri olur. Her ne kadar yıkayıp temizlesek de ocak gözleri zaman içerisinde kararır ve hoş olmayan bir görüntü oluşur. Bu görüntüden kurtulmanın yolu basit. Gelin, bir göz atalım:

SİRKE VE LİMON TUZU MUCİZELER YARATIR

Malzemeler

2 çay bardağı sirke

4 kaşık limon tuzu

Kaynar su

Arap sabunu, beyaz sabun veya bulaşık deterjanı

Çelik tel

Kararan ocak gözlerini birbirlerinin üzerine gelmeyecek şekilde derin bir kaba alın. Üzerine sirke, limon tuzu ve kaynar suyu ekleyin. Dilerseniz ocak gözlerini bu karışım içerisinde kaynatabilirsiniz. Daha sonra karışımı soğumaya bırakın, bu sırada sirke ve limon tuzunun da etkisiyle yağlar ve kirler iyice yumuşadıktan sonra ocak gözlerini arap sabunu, beyaz sabun veya deterjan kullanarak çelik tel yardımıyla iyice ovun.

KOLA HİÇ BEKLEMEDİĞİNİZ BİR PERFORMANS SERGİLER

Kola, temizlik konusunda da mucizeler yaratır.

Malzemeler

Kola

Kuru maya

Beyaz sirke

Diş macunu

Öncelikle kirli ocak gözlerini, birbirlerini örtmeyecek şekilde derin bir kabın içerisine yerleştirin. Ocakların üzerini örtecek şekilde kola doldurun ve yarım saat bekletin. Bu yarım saat boyunca karışımın bazı yerlerinde belli belirsiz köpürmeler göreceksiniz. Bu köpürmeler koladaki asidin ocak gözlerindeki yağları çözdüğünün işaretidir. Başka bir kabın içine 1 paket (10gr) kuru maya, göz kararı sirke ve bir miktar diş macunundan oluşan bir karışım hazırlayın. Yarım saat sonra koladan çıkardığınız ocak gözlerini bu karışımla iyice ovun ve durulayın. Tıpkı yeni gibi olduklarını göreceksiniz.

SABUN EN İYİ YARDIMCI

Malzemeler

Beyaz sabun

Kaynar su

Çamaşır suyu

Bulaşık teli

Bir kalıp beyaz sabunu rendeleyin ve üzerine kaynar su ekleyin. Ocak gözlerini bu karışımın içerisine koyup 1 gece bekletin. Ertesi gün ocak gözlerini sabunlu sudan çıkarıp durulayın. Biraz çamaşır suyu dökerek tel ile iyice ovun. Tekrar duruladığınızda ocak gözlerinin pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.