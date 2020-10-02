Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? 2 Ekim Temizlik Benim İşim kim kazandı?

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Ekranların en sevilen programlarından bir tanesi olan Temizlik Benim İşim 2 Ekim Cuma günü de kıyasıya rekabetle ekranlara geldi. Yarışmacıların mücadelesine ortak olan Kadir Ezildi, 2 Ekim Temizlik Benim İşim programında yarışmacıların verdiği puanlara ek olarak kendi değerlendirme puanını da verdi. Böylece Temizlik Benim İşim 2 Ekim haftanın birincisi belli oldu. İşte tüm merak edilenler...

TEMİZLİK BENİM İŞİM 2 EKİM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Programda kıyasıya rekabetin sürdüğü bir haftanın daha sonuna gelindi. Yarışmacıların verdiği puanlara ek olarak Kadir Ezildi de kendi değerlendirme puanlarını verdi. Böylece Temizlik Benim İşim kim birinci oldu sorusu yanıt buldu. Yarışmacılar, son oylamalarında Elif’e uygun gördükleri puanları verdi. Ardından merakla beklenen Kadir Ezildi’nin yarışmacılara verdiği puanlar geldi.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 2 EKİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kadir Ezildi’nin de verdiği puanlarla beraber Temizlik Benim İşim kim kazandı sorusu nihayet netleşmiş oldu. Yarışmacıların Elif’e verdiği puanlar da merak ediliyor. Zeynep Elif’e 3 puan, Fatoş Elif’e 2 puan, Fahriye Elif’e 2 puan ve Merve Elif’e 3 puan verdi. Böylece toplamda 14 puan almış olan Zeynep haftanın sonuncusu olarak belirlendi. Zeynep’in ardından gelen Fahriye ve Merve de toplamda 15 puan alarak üçüncü oldu.

Haftanın son günü oylarını alan Elif ise toplamda 16 puan aldı ve ikinci oldu. Son olarak Fatoş toplamda 19 puan alarak haftanın birincisi ve 10 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu.

