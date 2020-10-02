MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? 2 Ekim Temizlik Benim İşim kim kazandı?

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? 2 Ekim Temizlik Benim İşim kim kazandı?

02.10.2020 16:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? 2 Ekim Temizlik Benim İşim kim kazandı?

2 Ekim Temizlik Benim İşim yarışmasında merakla beklenen haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi günü başlayan kıyasıya mücadele Cuma günü sona erdi. Yarışmacılarla beraber mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların puanlarına kendi puanını da ekleyerek Temizlik Benim İşim bu haftanın birincisi kim oldu korusuna yanıt vermiş oldu. Peki, Temizlik Benim İşim 2 Ekim kim kazandı? İşte Temizlik Benim İşim 2 Ekim haftanın birincisi ve merak edilen tüm detaylar…

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Ekranların en sevilen programlarından bir tanesi olan Temizlik Benim İşim 2 Ekim Cuma günü de kıyasıya rekabetle ekranlara geldi. Yarışmacıların mücadelesine ortak olan Kadir Ezildi, 2 Ekim Temizlik Benim İşim programında yarışmacıların verdiği puanlara ek olarak kendi değerlendirme puanını da verdi. Böylece Temizlik Benim İşim 2 Ekim haftanın birincisi belli oldu. İşte tüm merak edilenler...

TEMİZLİK BENİM İŞİM 2 EKİM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Programda kıyasıya rekabetin sürdüğü bir haftanın daha sonuna gelindi. Yarışmacıların verdiği puanlara ek olarak Kadir Ezildi de kendi değerlendirme puanlarını verdi. Böylece Temizlik Benim İşim kim birinci oldu sorusu yanıt buldu. Yarışmacılar, son oylamalarında Elif’e uygun gördükleri puanları verdi. Ardından merakla beklenen Kadir Ezildi’nin yarışmacılara verdiği puanlar geldi.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 2 EKİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kadir Ezildi’nin de verdiği puanlarla beraber Temizlik Benim İşim kim kazandı sorusu nihayet netleşmiş oldu. Yarışmacıların Elif’e verdiği puanlar da merak ediliyor. Zeynep Elif’e 3 puan, Fatoş Elif’e 2 puan, Fahriye Elif’e 2 puan ve Merve Elif’e 3 puan verdi. Böylece toplamda 14 puan almış olan Zeynep haftanın sonuncusu olarak belirlendi. Zeynep’in ardından gelen Fahriye ve Merve de toplamda 15 puan alarak üçüncü oldu.

Haftanın son günü oylarını alan Elif ise toplamda 16 puan aldı ve ikinci oldu. Son olarak Fatoş toplamda 19 puan alarak haftanın birincisi ve 10 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Photoshop'u bıraktı! Kilolu hali olay olduPhotoshop'u bıraktı! Kilolu hali olay oldu
Küçücük çocuğu odunla taciz edip...Küçücük çocuğu odunla taciz edip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler

Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Artık e-devlet'ten yapılabilecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Artık e-devlet'ten yapılabilecek

Trump koronaya yakalandı, Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor?

Trump koronaya yakalandı, Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor?

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Eski Bakan hayatını kaybetti

Eski Bakan hayatını kaybetti

'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü

'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!

Şahitten damada 'Emin misin?' sorusu...

Şahitten damada 'Emin misin?' sorusu...

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in Luna tesadüfü!

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in Luna tesadüfü!

Diğer Haberler

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 2 Ekim Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın birincisi belli oldu!

Gökhan Özoğuz isyan etti! ‘Çöplüğe döndü...’

Gökhan Özoğuz isyan etti! ‘Çöplüğe döndü...’

Cezaevindeki Halil Sezai ameliyat oldu

Cezaevindeki Halil Sezai ameliyat oldu

Survivor Cemal Can Cansever’den şampiyonluk göndermesi!

İddialı açıklama: ‘İcraat önemli’

İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan yeniden imajını değiştirdi!

Photoshop'u bıraktı! Kilolu hali olay oldu

İbrahim Tatlıses: Tüylerim diken diken oldu

'Tüylerim diken diken oldu'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.