Temsilcimiz galibiyetle başladı!

Dallas'ta gerçekleşen ESL Pro League Finalleri'nde temsilcimiz Space Soldiers, ilk maçında Renegades takımı ile karşılaştı. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen temsilcimiz, maçı 16-7'lik skorla kazanmasını bildi.

Maç inferno haritasında oynandı. Space Soldiers maçın başından itibaren çok iyi bir takım oyunu sergileyerek oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. Rakibi karşısında geçtiğimiz maçlarına nazaran daha temkinli oynayan temsilcimiz, rakibin stratejilerine çözümler üretmesini bildi. Maçı oldukça rahat sayılabilecek bir skorla kazanan Space Soldiers turnuvaya güzel bir başlangıç yapmış oldu.

İşte maçın istatistikleri;





