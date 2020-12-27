Terazi burcu yıllık yorum 2021... Terazilerin 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Terazi burcunu 2021'de neler bekliyor?

Son dakika Terazi burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel Terazi burcu 2021 yorumumuzu hazırladık... Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan Terazi burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Terazi burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Terazi burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Terazi burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Terazi burcu 2021 yorumu ve burç yorumları... 2021 YILINDA GÖKYÜZÜNDE NELER YAŞANACAK, TERAZİLER NASIL ETKİLENECEK? Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Terazi burçlarını da etkileyecek. 30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Terazi burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Terazi burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek. Terazi burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Terazi burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Terazi burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Terazi burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Terazi burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, Terazi burcu 2021 yorumu...

TERAZİ BURCU 2021 YORUMU Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Aşk ilişkilerinizde sağlamlık, güvenilirlik arayacağınız bir yıl geçireceksiniz. Bu yıl daha olgun karaktere sahip kişilerle tanışabilir, daha farklı ilişki deneyimleri içerisinde olabilir, daha önce tatmadığınız duyguları tadabilirsiniz. Mutlu olmak adına kriterleriniz ve hedefleriniz yükselebilir. Yaşamın her alanına daha iyisini var etme mantığıyla yaklaşacaksınız. Geçtiğimiz 2,5 yıllık zaman dilimine nazaran bu yıl işlerin daha kolay ilerlediğini, daha kolay sonuçlandığını görebilirsiniz. Süregelen ilişkileriniz sağlamlaşma ve kalıcılık yolunda ilerleyebilir. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında aşk ilişkilerinde önemli ve ani değişiklikleri getirecek. Bir ilişkide fedakarlık ikileminde kalabilirsiniz. Ben-sen arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Karşınızdaki kişilerle beklentiler ve duygular uyuşmayabilir, bu da bazı ilişkilerin sonlanmasına neden olabilir. Bu aylarda yaşanan ayrılıklar daha kalıcı olabilir, kalıcı izler bırakabilir. Kaybetme korkusuyla hareket etmeyi bırakma zamanı. Hem finansal hem cinsel paylaşımlarda daha özenli, dikkatli ve seçici olmalı.

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? MERKÜR RETROSUNUN TERAZİ BURCUNA ETKİSİ 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu tarih aralığında aşk ilişkilerinde bir ikilem yaşayabilirsiniz. Duygularınız aniden değişebilir. Bir söz, bir tavır güçlü bir duygu uyandırabilir. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlamaktan kaçınmalı. Karşınızdakini tanımaya, duygularınızı anlamaya çalışın. Saklı duygularınızı aniden dışa vurabilir, dile getirebilirsiniz. JÜPİTER'İN TERAZİ BURCUNA ETKİSİ Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Çocuk sahibi olma konusunda destekleyici olan bu süreç, gebelik ve doğum haberlerini getirebilir. Kardeşlerinizin hayatında iyileşme, başarı ve mutluluk öne çıkabilir. Yakın çevrenizden, iş hayatından tanıdığınız biri ile duygusal bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Bu yıl yaşanan ilişkilerin kalitesine, size sunduğu destek ve faydaya daha çok önem verebilirsiniz. Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında iş hayatında şans ve fırsatlar önünüze gelebilir. Sınavlar ve eğitimlerden yana desteklenebilirsiniz. Fakat tembellik ve dağınıklıklara kapılmaya, rehavetin çökmesine müsait bir zaman. Kısa seyahatler ve tatiller yapabilir, bu seyahatlerde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Kilo alımına oldukça açık bir zaman dilimi, aşırı yemeye karşı, bağımlılıklara karşı dikkat etme zamanı.